Un concierto a la esperanza: artistas y jóvenes apostarán a un mejor Puerto Rico en estas elecciones

Una leve brisa playera aliviana los aires de la tarde menguante en Vivo Beach Club . En septiembre no debería hacer tanto calor, pero entre las primeras semanas de este mes y los meses más intensos del verano no se ha sentido una diferencia notable. Pero ahora, mientras el sol comienza a ocultarse sobre el horizonte, una frescura salada se ha apoderado del ambiente. Nuevos aires que traen consigo la posibilidad de nuevas vidas.

“Hay que darle espacio a nuevas voces y nuevas ideas. Algunas personas de generaciones anteriores no se están preparando para cambios de liderato y pensamos que teníamos que cerrar esa brecha y apoyar a jóvenes que tengan hambre para poder liderar cambios en Puerto Rico. Nos interesamos en que los jóvenes participaran en este ciclo electoral de manera no partidista, entendiendo que había también una brecha en la participación de jóvenes en las elecciones y en las inscripciones. Como organizaciones, eso era bien prioritario para nosotros, que las voces de nuestra generación se escucharan en estas elecciones. Somos una generación que hemos vivido la pandemia , huracanes , el verano de 2019 , terremotos , todo tipo de tragedias y victorias”, dice.

La cultura siempre ha sido parte esencial de los cambios sociales en Puerto Rico. No existe abolición de la esclavitud sin la bomba y la plena, no existe un verano del 19 sin el perreo combativo. La cultura para nosotros es una herramienta clave para poder organizar a la juventud y que esos mensajes lleguen en arroz y habichuelas a las personas a las que queremos llegar.

“Tenemos en nuestra disposición poder cambiar el futuro de Puerto Rico”, dice Peter. El país que le gustaría ver es uno en el que la isla no esté subyugada a una condición colonial. “Quisiera ver un Puerto Rico libre, un Puerto Rico que pueda verse como un país independiente, como una propia cultura, no como una parte de Estados Unidos”, explica.

No todos los jóvenes piensan de la misma forma, por supuesto, pero la campaña no va dirigida a ninguna línea partidista en particular, los organizadores eso lo tienen claro. Por esa razón se han dejado regir por lo que entienden que son algunos puntos clave compartidos por sus diversas generaciones, por los temas que los unen, con la esperanza de que, con las herramientas que han provisto, las personas puedan ejercer un voto educado, y consciente, que no responda a simples líneas de fidelidad antigua a partidos políticos.