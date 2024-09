Denuncian que la CEE incumplió con llevar funcionarios a evento de inscripción de Prende tu Voto

“Se supone que llegaran dos juntas a nuestro evento, en Vivo Beach Club. Nosotros llevamos coordinando, con la Oficina de la Presidenta y con la Oficina de Enlace de la CEE, y no se excusaron ni nada, no nos mandaron ninguna mesa . Tuvimos que llamar a los comisionados electorales; los que respondieron fueron los del PIP y el MVC”, sostuvo Kari Claudio Betancourt , directore de La Tejedora , una de las 10 organizaciones que conforman la coalición.

Al menos, 80 personas se encontraban en fila, cerca de las 11:00 a.m., cuando llegaron los funcionarios para finalmente inscribir a los presentes. “Fue superexpedito, considerando que no estaban programados para estar allí, pero les agradecemos porque, si no, no se hubiera dado el evento”, subrayó.