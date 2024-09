Jenniffer González y William Villafañe defienden su “batallón” de funcionarios electorales ante señalamientos de la oposición

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“No me importa dónde usted estuvo antes de la primaria, me importa dónde va a estar el 5 de noviembre defendiendo los votos del PNP. Estoy aquí, acompañada de los hombres y mujeres que ustedes escogieron para que lideraran esa papeleta”, destacó, secundada de aplausos, en el segundo día de la convención anual del PNP, que se celebra este fin de semana en el hotel Caribe Hilton, en Puerta de Tierra.