“No es una funcionaria del PNP, no hay una relación directa y no era un chat del PNP. Querer proyectar que esto es del PNP tiene la única intención de hacer daño y adelantar las causas políticas, personales o colectivas”, dijo González, luego de reunirse con el Directorio de la Palma, en el inicio de la convención de la colectividad, que se extenderá hasta el domingo.