Pedro Pierluisi rechaza que promueva la división en el PNP y revela que votará por adelantado

El gobernador Pedro Pierluisi reveló este martes que, en estas elecciones generales, ejercerá el voto mediante el mecanismo adelantado por correo, y rechazó que su decisión de mantenerse al margen de actos políticos o de campaña propicie fisuras al interior del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pierluisi estimó, en cambio, que su decisión de votar adelantado debe abonar a que se dejen a un lado lo que llamó “agendas” contra ese tipo de sufragio, que, recalcó, “es seguro”, y dijo que ha procurado, en conversaciones con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, que cuente con todos los recursos necesarios para su conteo y pureza.

“Ya yo solicité votar por adelantado. Yo voy a votar por correo. Yo pienso que el voto por correo es válido, que se está utilizando en gran parte de, sino en todo Estados Unidos y en muchos países. Como yo tengo más de 60 años, pues, tengo el derecho de ejercer el voto de esa manera, y así lo voy a ejercer en estas elecciones”, indicó el primer ejecutivo tras concluir una conferencia de prensa, en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en la que anunció el inicio de la remodelación de la plazoleta del complejo hospitalario.

Pierluisi reiteró que se mantendrá lejos de las actividades proselitistas, una posición que ha sostenido desde las primarias del 2 de junio, cuando perdió la candidatura del PNP a la gobernación al ser derrotado por la comisionada residente Jenniffer González.

“Trato de mantenerme al margen, solamente intervengo cuando me atacan o cuando atacan a mi administración y veo que no tengo alternativa, sobre todo, si entiendo que no tienen la razón. Pero voy a tratar de no inmiscuirme en el asunto electoral, dejar que los votantes escojan a base de lo que los candidatos y la candidata digan y propongan, no de lo que tenga que decir yo”, puntualizó.

Pierluisi defendió su decisión de no participar en la convención del PNP este fin de semana e, incluso, del cierre de campaña de González, pese a que, en 2016, cuando perdió, también en primarias, frente a Ricardo Rosselló Nevares, lo avaló luego en la clausura de su campaña.

“Ya yo he expresado que, como siempre lo he hecho, voy a votar como PNP. Yo soy estadista. Soy PNP, y así me voy a expresar en las urnas, pero no me veo en ese proceso por razones que realmente no vienen al caso. No voy a estar abundando, no tengo que abundar”, sostuvo.

“Yo soy incumbente. Es diferente mi situación a la que tuve en aquel entonces (2016). En aquel entonces, yo no era gobernador, yo era comisionado residente, y Ricardo Rosselló aspiró a esa posición igual que yo aspiré a esa posición. Ahora, siendo incumbente, siendo gobernador, pasó lo que pasó, pero entonces, obviamente, el pueblo, a mí, me eligió por cuatro años, no por tres años y medio, y mi responsabilidad ante el pueblo es estar trabajando como gobernador hasta el mismo 2 de enero”, agregó.

Rechazó que su proceder obedezca a diferencias con el nuevo liderato de González y que pueda tener repercusiones negativas para el PNP.

“Eso no tiene que ver con diferencias. Eso tiene que ver con prioridades. Mi prioridad ahora es gobernar. Yo no me voy a inmiscuir en la campaña que esté en curso. Eso está en manos de la comisionada como candidata oficial de mi partido, así como de los demás candidatos y candidatas de mi partido”, indicó Pierluisi.

Pierluisi (izquierda) anunció el comienzo de los trabajos de remodelación de la plazoleta del Centro Médico, a un costo de $10 millones. (Xavier Araújo)

“Yo no voy a incidir en eso y no se debe malinterpretar. Eso no quiere decir que yo estoy en contra de las aspiraciones de compañeros y compañeras míos del ideal. Yo les deseo a todos los candidatos que apoyan la estadidad que prevalezcan, y voy a estar votando también por la estadidad”, agregó.

Mientras, cuando se le preguntó directamente si González es parte de su administración, el gobernador subrayó que son “compañeros de partido y de ideal”.

“Es comisionada residente, siempre se ha visto como que somos parte de una misma administración, pero, por ejemplo, yo fui comisionado residente cuando Alejandro García Padilla era gobernador, no me podían decir que era parte de una administración. O sea, el comisionado residente tiene un cargo y tiene que responder por ese cargo y, de igual manera, el gobernador. Nosotros sí somos compañeros de partido y de ideal”, planteó.