Jenniffer González: “Uno tiene que ponerse en los zapatos del pueblo”

“Yo creo que uno tiene que ponerse en los zapatos del pueblo, y yo estoy en la calle. Tú tienes comunidades con una semana sin luz, dos días sin luz... en algunos casos sin agua, porque no hay electricidad que maneje el bombeo. Hay una desesperación en la calle cuando tú no tienes luz en tu casa”, dijo González a El Nuevo Día a su salida de una conferencia de prensa en la que también participó Pierluisi para anunciar la rehabilitación de una escuela en desuso en San Juan. En la actividad también participó el subsecretario de Comercio federal, Don Graves.

Tilda de “barbaridad” que no se usen los fondos federales

“Es una barbaridad que, cuando el principal problema de Puerto Rico es uno energético, tengas los recursos y no los hayas utilizado. Eso es una barbaridad, que hayamos conseguido los fondos federales para mejorar nuestra transmisión, distribución y generación y no los hayamos usado, por la razón que sea. Eso a mí me mueve a que sea el issue número uno y al que le voy a prestar total atención para que este dinero no se obligue nada más, (que) se desembolse”, agregó.