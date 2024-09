Jenniffer González sugiere buscar un “segundo operador” para la red eléctrica además del “zar” fiscalizador

“ Yo nunca he cambiado de postura . Yo estoy, desde 2022 o 2023, hablando lo mismo. Lo primero: no funciona lo que tenemos. La realidad es que (sobre) ese contrato, yo tenía muchas esperanzas en él, (pero en) el tiempo que lleva no ha rendido”, expresó.

En agosto de 2022, cuando aún no se había extendido el contrato provisional, la candidata sugirió la cancelación del pacto con LUMA, pero su discurso se transformó, posteriormente, en una mayor fiscalización. Para abril de 2024, González propuso ampliar el mercado de energía. En ese momento, resaltó que honraría “todos los contratos que se hayan acordado de buena fe, pero no va a ser mi prioridad proteger la exclusividad o permanencia de un solo proveedor, un operador que no cumpla y que no enfrente una competencia legítima”.