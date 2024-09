Plataforma de gobierno será el plato fuerte de la convención del PNP este fin de semana

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

A esta propuesta, se suman otras que González ya ha anunciado, como crear la figura del zar de energía que evaluará el cumplimiento de LUMA Energy como operador de la red eléctrica, y no descarta cancelar su contrato. También, González ha propuesto eliminar el impuesto al inventario.

Tres días “de celebración”

González dijo que, como parte de las actividades, habrá un homenaje a ex comisionados electorales del PNP, una charla sobre el status y adiestramientos para abogados. El sábado, continuó, habrá capacitación electoral para funcionarios de colegio y la presentación a los alcaldes de la plataforma de gobierno. Ese día, el candidato del PNP a comisionado residente en Washington, William Villafañe , ofrecerá una fiesta.

Sobre el costo de la actividad, González dijo que será cubierto por sus recaudos y los del partido, pero no precisó a cuánto asciende. Al momento, la candidata lidera los recaudos entre todos los aspirantes a la gobernación, con $1,145,002.72 disponibles para su campaña.

“Hay unos eventos de recaudación para mitigar los gastos. Porque los hay, pero el esfuerzo no es de recaudación. Vamos a tener un ‘booth’, así que va a haber un ‘exhibition center’, y va a haber otras actividades, sorpresas, que se van a estar dando ahí”, destacó.

Durante la actividad, dijo González, se emitirán identificaciones para todos los novoprogresistas o militantes del PNP, algo que no se hacía hace décadas .

Pierluisi ha dicho que no acudirá a la convención y que no participará de ninguna actividad proselitista, mientras que Rosselló Nevares apoyó en primarias al incumbente y no ha respaldado a la comisionada residente saliente.