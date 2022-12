Kanye West, el cantante y productor musical que ahora se hace llamar Ye, elogió a la figura de Adolfo Hitler y los nazis en una entrevista que concedió hoy al teórico Alex Jones para su programa de entrevistas InfoWars.

“Todos los seres humanos tienen algo de valor que trajeron a la mesa, especialmente Hitler. También Hitler nació cristiano. También veo cosas buenas sobre Hitler”, declaró el exesposo de Kim Kardashian, quien usó una máscara facial negra con cubierta completa durante toda la entrevista.

“Amo a todos. Los judíos no me van a decir que pueden amarnos, y pueden amar lo que les estamos haciendo con los contratos, y pueden amar lo que estamos promoviendo con la pornografía. Pero este tipo que inventó las autopistas, inventó el mismo micrófono que uso como músico, no puedes decir en voz alta que esta persona alguna vez hizo algo bueno”, añadió.

En medio de la conversación con Jones, el rapero añadió: “Me gusta Hitler. Tenemos que dejar de insultar a los nazis todo el tiempo”, reiteró Ye.

En la entrevista difundida en las redes sociales y en las plataformas digitales el entrevistador le cuestionó en varias ocasiones sus declaraciones, pero Ye fue más allá al negar el Holocausto.

“Él no mató a seis millones de judíos. Eso es objetivamente incorrecto. El Holocausto no es lo que sucedió. Veamos los hechos de eso. Hitler tenía muchas cualidades redentoras”, afirmó el artista que que se ha afanado en los últimos años en generar controversias.

El productor musical también se expresó sobre Vladimir Putin y la guerra de Rusia contra Ucrania al mencionar que están tratando de librar a esta última nación de los nazis.