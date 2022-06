La reportera de Noticentro de Wapa Televisión, Katiria Soto se convirtió hoy, miércoles, en madre por primera vez al recibir a su hija Amari Sofía.

El nacimiento de la primogénita de la mujer ancla de la Edición Estelar de Noticentro y su esposo, el doctor Humberto Guzmán fue en un hospital de San Juan.

La bebé llegó al mundo a las 12:49 p.m., pesó siete libras con ocho onzas y midió 20 y 1/4 pulgadas, informó Wapa TV en un parte de prensa.

Amari Sofía, hija de la periodista Katiria Soto (Suministrada)

El esposo de la reportera, quien es ortopeda pediátrico, compartió la foto de su niña en sus redes sociales.

“Bienvenida al mundo Amari, promete ser muy divertido... Katiria Soto nuestro amor infinito. Nació hoy 8 de junio gracias a tu gran trabajo mamá!!! Te amo”, expresó el orgulloso padre.

Para el Día de las Madres, la reportera le escribió una emotiva carta a su hija, publicada en Magacín.

A continuación la carta para Amari Sofía.

“Eres el sueño que tuve en suspenso por tanto tiempo. Deseaba tener la madurez y las experiencias de vida, de manera que tuviera las suficientes herramientas para ser una mamá paciente y sabia. Llegarás en el momento perfecto, donde mis energías estarán dirigidas a guiarte por este mundo que puede ser tan fascinante y bondadoso, como tan decepcionante y difícil. Espero ayudarte a encontrar las respuestas a tus porqués y alimentar la curiosidad con la que dicen vienen las geminianas.

Aunque a diferencia de tu madre crecerás en la ciudad, espero inculcarte ese amor por nuestros campos y que emules la sencillez de la gente de pueblo. La manera en que la tecnología y los medios sociales seguirán alternando la forma de vivir de las nuevas generaciones es incierta, pero los valores que tu papá y yo queremos sembrar en ti serán el ancla para que encuentres la felicidad en las cosas simples de la vida. Tengo que confesarte que antes de saber el género con que nacerías, llegué a desear tener un varón. No solo porque no soy buena haciendo trenzas y moños, sino porque comprendo todos los retos que te esperan por ser mujer. En el instante que recibí la noticia de que eres una niña, me di cuenta que mi misión como madre venía acompañada de la gran responsabilidad de esculpir una guerrera que no permita que nada ni nadie detenga lo que su corazón anhele.

Dicen que las nenas son de papá, y ya él siente que eres el amor de su vida, pero yo también estoy contando los días para ver tu carita, sentir tu calor en mis brazos, escucharte decirme mamá y conocer el amor más puro que pueda sentirse”.