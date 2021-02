Kim Kardashian solicitó el divorcio a Kanye West después de siete años de matrimonio, según confirman medios internacionales.

El medio digital TMZ sotuvo que Kardashian peticionó la custodia legal y física conjunta de los cuatros hijos de la pareja en un acuerdo donde el productor musical también tendría la custodia compartida. Los famosos son padres de North, 7, Saint, 5, Chicago de 3 años y Psalm, 19 meses.

Kardashian contrató a la abogada especializada en los divorcios de las estrellas, Laura Wasser para establecer que el acuerdo sea privado y que ninguna de las partes lo impugnen.

“Hay un acuerdo prenupcial y nos dicen que ninguna de las partes lo está impugnando. De hecho, nuestras fuentes dicen que ya han avanzado mucho para llegar a un acuerdo de liquidación de propiedades”, publicó hoy el medio TMZ.

Los documentos, presentados por la abogada Wasser, no incluyen una fecha de separación. La licenciada fue la misma que tramitó los divorcios divorcios de Johnny Deep, Angelina Jolie, Britney Spears, entre otras.

La empresaria de 40 años hace semanas que no utiliza su anillo matrimonial, mientras el rapero, de 43, se mudó a Wyoming donde pasó las vacaciones de Navidad.

El portal Page Six fue uno de los primeros en dar a conocer que la pareja había comenzado su proceso de divorcio. Kardashian y West firmaron un acuerdo prenupcial privado antes de casarse en el 2014.

A mediados del 2020 justo en medio de la pandemia que el matrimonio de famosos comenzó a ventilar sus crisis familiares y de pareja.

La separación fue el año pasado cuando el intérprete de “Flashing Lights”, “I love it”, “Mercy”, entre otras, se postuló para la presidencia de los Estados Unidos, cosa que ya no le pareció a Kardashian, quien reveló que su aún esposo sufría de bipolaridad. Después de este suceso las controversias han sido ventiladas en las redes sociales y el productor no solo ha hablado de su esposa, sino también de la familia Kardashian.

Se ventiló además que Kardashian ya no estaba dispuesta a apoyar a West en sus momentos de cambio, ya que lo hizo por muchos años. Mientras que el rapero aseguró que ya estaba cansado de la familia de ella y que el “show” “Keeping Up with the Kardashians” le resulta insoportable.