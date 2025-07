¿Jennifer López ahora le canta a Ben Affleck?

Aunque ambos han tomado caminos distintos tras su separación , en el mundo del espectáculo el desamor no siempre se vive en silencio: muchas veces se transforma en canción.

López, de 55 años, presentó recientemente un tema que muchos han interpretado como una reflexión sobre su ruptura con el protagonista de “Argo”. En “Wreckage of You”, la cantante lanza frases como: “Soy más fuerte después de tus restos”, que parecen sugerir el final de su historia de amor.

Según la revista People, durante ese mismo evento Jennifer también presentó otras canciones inéditas como “Save Me Tonight”, “Up All Night” y “Free”, aunque fue “Wreckage of You” la que más llamó la atención por su tono personal.