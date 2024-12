Kim Kardashian sorprende a su mejor amiga Tracy Romulus con una Cybertruck por su cumpleaños: “¿Estás loca?”

Kim Kardashian y su mejor amiga, Tracy Romulus , no solo tienen atuendos iguales, sino que ahora también tienen autos iguales.

“Gracias. No hay nadie como tú, mi loca y extravagante ‘bf’ (’best friend’)”, escribió Romulus en una historia de Instagram esa misma noche y que Kardashian compartió en su propia cuenta al día siguiente.

El vehículo de Romulus no es el primer Cybertruck que la familia Kardashian-Jenner ha regalado este año. En mayo, Kris Jenner le regaló a su nieto Psalm una versión mini del Cybertruck plateado de su madre por su quinto cumpleaños.

El mes pasado, Kardashian fue noticia después de posar junto a un robot de Tesla para promover el nuevo modelo de Cybertruck, el Cybercab. Después que las fotos provocaran controversia, un representante de la celebridad le dijo a The New York Times el 22 de noviembre que no recibió pago a cambio de sus publicaciones sobre los productos de Tesla.