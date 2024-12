La razón por la que Kim Kardashian llegó en “scooter” a la inauguración de la tienda insignia de SKIMS

Kim Kardashian espera llevar SKIMS a la pasarela

“Y aunque no diseño todo personalmente, si puedo, trato en algún momento, incluso si es desde mi clóset, de mostrarle a la gente cómo lo usaría yo en comparación con cómo fue estilizado en alguien más. Me encanta siempre mostrar nuestras medias y ropa moldeadora. Creo que es muy importante porque uso ropa moldeadora con todo, y creo que antes de [SKIMS], no es que no fuera aceptada, pero simplemente no era algo ‘cool’”.