Kylie Jenner anunció el nacimiento de su segundo hijo con el rapero Travis Scott en una publicación el domingo en redes sociales. Un corazón azul indica que es un niño. La celebridad de “reality shows” y magnate del maquillaje de 24 años no reveló el nombre del bebé. El niño nació el miércoles, según el título del post en Instagram, “2/2/22″.

La foto en blanco y negro muestra la mano del recién nacido aparentemente sostenida por la de su hermana mayor, Stormi, quien cumplió 4 años el 1 de febrero.

Jenner también publicó fotos de flores que ella y Scott, de 30 años, recibieron de familiares famosos como su hermana mayor, Kim Kardashian-West.

Jenner y Scott han estado saliendo desde 2017, aunque según informes se separaron en 2019 antes de reconciliarse el año pasado. Jenner anunció que estaba embarazada en septiembre y celebró un baby shower en enero.

Jenner, parte de la familia del programa de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”, fundó su compañía de maquillaje en 2015, aprovechando sus cientos de millones de seguidores en redes sociales para promocionar sus populares delineadores de labios y lápices labiales líquidos.