Paris Jackson, la hija del fallecido Rey del Pop, reveló en una reciente entrevista distintas experiencias que devinieron en el trastorno de estrés postraumático que padece. En especial, la joven se refirió a cómo la afectan los comentarios maliciosos, el ciberbullying del que es víctima y sus intentos de suicidio.

El pasado miércoles Paris Jackson (23) participó de un nuevo Red Table Talk, a través de Facebook Live. En diálogo con Willow Smith, la artista repasó diferentes momentos de su vida: su infancia, adolescencia, la muerte de su padres, dificultades e intentos de suicidio.

Desde que nació, Paris Jackson enfrentó distintas dificultades como tener que salir con máscaras para evitar el asedio de lo paparazzi, lidiar con el hecho de ser la hija del Rey del Pop, junto con otras desavenencias personales que la llevaron a enfrentar un duro cuadro.

“Sufrí alucinaciones auditivas, paranoia y debí hacer terapia luego de que me diagnosticaron trastorno de estrés post traumático (TEPT)”, reveló ante la hija de Will Smith.

El TEPT dificulta diversas aristas de su vida cotidiana como las relaciones personales, amorosas y amistades en general. Para sobrellevarlo, Paris Jackson ha comenzado una terapia conocida como desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR, por sus siglas en inglés).

“He comenzado con el proceso de sanación. Amo esta terapia que si bien te pone en un estado de fragilidad y vulnerabilidad muy grande es muy efectivo”, consideró.

Jackson también se refirió a los múltiples intentos de suicidio que tuvo cuando era apenas una adolescente y se refirió a cómo logró transmutar eso en un presente más auspicioso y luminoso.

“Hablé mucho de esto con mis amistades. Muchas personas se arrepienten a último momento, hubo veces que sentí eso y otras no, hubo veces que me enojé por no haberlo logrado. Pero hoy, muchos años después, estoy feliz de no haber tenido éxito porque las cosas han mejorado”, confesó.

Consultada por Smith sobre qué experiencias la llevaron a esos momentos oscuros, Jackson sostuvo que fue un mix de cosas: “No saber quién era, dejar de ser una niña para pasar a la pubertad, mucha exposición pública, mucha presión, y algunas personas [en las redes sociales] que me decían que me matara todos los días. Estaba deprimida”.

Sobre los “haters” y sus comentarios maliciosos, en el material incluido por Smith se podía ver un video de Instagram en el que Jackson repudiaba y lloraba por toda la violencia de la que era víctima y se lamentaba que pese a haber estado fuera de las redes sociales por un tiempo nada había cambiado.

Tras haber escuchado su propia voz, la hija de Michael Jackson analizó que tal vez no era su turno de morir y que le esperaba algo mejor.

“Por un tiempo pensé que simplemente esperaría, fue cuando todo estaba tan oscuro... Durante ese tiempo de espera he encontrado más y más alegrías en la vida y más formas de afrontar la situación y más formas de vivir realmente en lugar de simplemente existir”, diferenció.

Tras la muerte de su padre, en junio de 2009, Paris debió afrontar lo que significaba esa pérdida y tuvo que continuar su vida junto con su abuela, Katherine Jackson, y creció en un entorno vinculado a los Testigos de Jehová.

“Era muy joven y no tenía muy claro cómo tenía que seguir adelante, a qué aferrarme. Debí atravesar distintas emociones y no entendía muy bien qué estaba pasando, decía lo que me decían que dijera, hacía lo que me decían que hiciera, cambié la escuela hogareña por la convencional, tenía mucha guía externa”, enumeró.

A los 15 años, Paris se reencontró con su madre Debbie Rowe, quien fuera asistente personal del Rey del Pop y que tras el divorcio renunció a la custodia. Sobre ese “conocimiento” tardío, la artista destacó una coincidencia singular.

“Es muy lindo conocerla, sobre todo sus gustos musicales. Le gusta la música folk y el country, dos estilos a los que me estoy dedicando”, añadió.

Consultada sobre el por qué de su primer nombre, Paris, explicó que se debe a un pacto que su papá hizo con Kathy Hilton, la madre de otra Paris: Hilton.

“Ellos eran muy unidos en la infancias, como mejores amigos, y juraron que le pondrían Paris a su primera hija. Y también hay otra parte de la historia: mi papá amaba esa ciudad “, reveló.

Sobre el final de la extensa entrevista, Jackson se refirió a su álbum “Wilted”, lanzado durante la pandemia de coronavirus, en noviembre 2020. Como algo predestinado, como lo que se lleva en la sangre, la hija del Rey del Pop.

“Tuve que hacerlo, no podía contenerlo más. Fue luego de sentirme con el corazón roto [tras el fin de su relación con Gabriel Glenn). Eso hizo que encontrara mi voz y mi sonido”, concluyó.