El astro boricua Ricky Martin vivió en el 2000 una de las experiencias más incómodas de su carrera cuando la periodista estadounidense Barbara Walters, quien falleció el viernes por la noche, le preguntó sobre su sexualidad en una entrevista televisada.

Martin se declaró abiertamente homosexual en el 2010, pero tuvo que lidiar con repetidas preguntas sobre el tema durante años. Uno de esos incidentes ocurrió cuando Walters le sorprendió al invitarlo a “detener los rumores”.

“Podrías decir: ‘Sí, soy homosexual, o no, no lo soy”, dijo la periodista. A lo que Martin le contestó: “Simplemente no tengo ganas”.

Martin tuvo “miedo” de declararse miembro de la comunidad LGBTT durante los primeros años de su carrera.

En relación con la incómoda entrevista, el cantante y actor siempre ha expresado que todavía tiene “un poco de trastorno de estrés postraumático” cuando piensa en la pregunta invasiva de Walters.

“Cuando lanzó la pregunta, me sentí violado porque no estaba listo para salir del clóset”, le explicó en una ocasión a la revista People. “Estaba muy asustado”. Sin embargo, admitió que mirando hacia atrás, quizás pudo haber salido del clóset en esa entrevista.

“Hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble. Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar de todo lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo escondes, es una situación de vida o muerte”, dijo el cantante, casado con el artista Jwan Yosef, con quien comparte cuatro hijos.

Sin embargo, en el 2010 y tras Martin declararse abiertamente homosexual, Walters indicó que lamentaba la conversación. “Cuando pienso en ello ahora, siento que fue una pregunta inapropiada”, admitió.