Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
16 de agosto de 2025
82°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La influencer Yarishna Ayala se compromete con un empresario

A través de las redes sociales, la exparticipante de “Exatlón Estados Unidos” y “Los 50″ compartió un video del feliz momento

16 de agosto de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yarishna Ayala junto a su prometido Pablo Caruso. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La creadora de contenido boricua Yarishna Ayala decidió darle una segunda oportunidad al amor. El pasado 5 de agosto, la también entrenadora personal compartió un video en sus redes sociales en el que reveló su compromiso con el empresario Pablo Caruso.

RELACIONADAS

“Eres mi presente, mi promesa y mi futuro. Te amo”, escribió Ayala. El video, donde se pueden apreciar detalles como globos con helio, rosas rojas, velas y un oso de peluche gigante, incluye la canción “Me cambiaste la vida” de Río Roma.

Amigos, familiares y seguidores de la exparticipante de “Exatlón Estados Unidos” y “Los 50″ de Telemundo llenaron la sección de comentarios con felicitaciones para la pareja. La primera fotografía de Ayala y Caruso en las redes sociales fue el pasado 17 de mayo.

“La Reina”, como es conocida en la industria del entretenimiento, contrajo nupcias en el 2019 con el entrenador personal Luis Ojeda. Cuatro años después, sin embargo, anunció el fin de su matrimonio.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación con Luis. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Fueron años de experiencia y aprendizaje que nos quedarán a ambos para toda la vida. No daré más declaraciones al respecto. Agradezco la comprensión a todas las personas que siempre han estado en mi vida y me han apoyado en mi carrera. Mis sueños e ideales continúan y espero contar desde hoy y siempre con su apoyo”, expresó.

Aleida Núñez- Actriz y exhabitante de "La casa de la casa de los famosos".Romi Marcos- Hija de Niurka Marcos y personalidad de "reality shows"."Los 50" estrenará el próximo 15 de octubre.
1 / 49 | Ellos son los famosos seleccionados por "León" para la segunda temporada de "Los 50". Aleida Núñez- Actriz y exhabitante de "La casa de la casa de los famosos". - Suministrada

Tags
influencerRelaciones
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 16 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: