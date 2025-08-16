La influencer Yarishna Ayala se compromete con un empresario

La creadora de contenido boricua Yarishna Ayala decidió darle una segunda oportunidad al amor. El pasado 5 de agosto, la también entrenadora personal compartió un video en sus redes sociales en el que reveló su compromiso con el empresario Pablo Caruso.

“Eres mi presente, mi promesa y mi futuro. Te amo”, escribió Ayala. El video, donde se pueden apreciar detalles como globos con helio, rosas rojas, velas y un oso de peluche gigante, incluye la canción “Me cambiaste la vida” de Río Roma.

Amigos, familiares y seguidores de la exparticipante de “Exatlón Estados Unidos” y “Los 50″ de Telemundo llenaron la sección de comentarios con felicitaciones para la pareja. La primera fotografía de Ayala y Caruso en las redes sociales fue el pasado 17 de mayo.

“La Reina”, como es conocida en la industria del entretenimiento, contrajo nupcias en el 2019 con el entrenador personal Luis Ojeda. Cuatro años después, sin embargo, anunció el fin de su matrimonio.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación con Luis. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Fueron años de experiencia y aprendizaje que nos quedarán a ambos para toda la vida. No daré más declaraciones al respecto. Agradezco la comprensión a todas las personas que siempre han estado en mi vida y me han apoyado en mi carrera. Mis sueños e ideales continúan y espero contar desde hoy y siempre con su apoyo”, expresó.