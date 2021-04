Cuando la nueva Miss Puerto Rico Petite 2021, Yannina Ruiz Rosa, comenzó hace un año su preparación para el certamen -aun cuando se asomaban todos los retos que traía consigo la pandemia-, esta no imaginó que en noviembre de 2020 un diagnóstico de cáncer renal que le hicieron a su padre tambaleara la posibilidad de permanecer en la competencia.

La joven de 22 años, quien representó a Bayamón en el certamen celebrado el pasado sábado en el Centro de Bellas Artes de Humacao, explicó que fue un momento bien difícil porque se encontraba fuera de su casa al estar realizando su práctica como terapeuta atlético en el Albergue Olímpico en Salinas. Si bien señala que fue el momento más retante de su preparación, asegura que quedarse participando del certamen fue la mejor decisión que tomó para de ese modo ayudar a su familia.

“Fue un momento en el que tuve que decidir seguir adelante y demostrarles a mis papás que no pasaba nada, que podíamos salir juntos hacia adelante con ese diagnóstico. Decidí aceptarlo con amor y seguir hacia adelante luchando por mis sueños para que mi papi no se decayera ni sintiera que el mundo se le estaba echando encima”, dijo la reina, cuyo progenitor hace dos años sufrió un derrame cerebral que lo dejó ciego.

Yannina Ruiz Rosa ya coronada como Miss Puerto Rico Petite 2021 junto a sus progenitores, quienes han sido su gran apoyo.

Apenas van dos días de haber conquistado el título de Miss Puerto Rico Petite 2021 y con alegría señala que “poquito a poco” va sintiendo que en realidad es la nueva reina, al imponerse ante 15 representantes, a quienes describió como “increíbles”, por lo que señala que aunque estaba bien preparada física y mentalmente, su triunfo le tomó por sorpresa.

Además de su belleza y personalidad, Yannina resalta las herramientas que le brindó su desarrollo desde pequeña en lo que fueron las bellas artes y la danza, lo que, según asegura, también ayudó a lograr la corona.

“Para mí, la preparación en la danza me ha ayudado a ser disciplinada con mis estudios, responsabilidades, a ser bien organizada y pasional con todo lo que se me presenta. Entiendo que eso me ha ayudado muchísimo a lograr y cumplir todas las metas dentro de este trayecto. La danza me ha ayudado a ser una mujer más madura, más organizada, más disciplinada, me ha ayudado muchísimo para lograr esta victoria”, dijo la joven, quien estudió danza en la escuela especializada Pablo Casals, en Bayamón, y es maestra de ballet.

En mayo, la nueva soberana culmina su bachillerato en Ciencias Terapéuticas Atléticas y pondrá en pausa sus planes de realizar un doctorado en quiropráctica fuera de Puerto Rico en lo que cumple con sus responsabilidades y sigue preparándose rumbo al evento internacional que se prevé que sea finales del semestre 2021.

Yannina Ruiz Rosa, quien representó a Bayamón, se impuso ante 15 representantes puertorriqueñas.

El servicio y trabajar mano a mano con las personas es lo más que le llena a esta joven, quien actualmente sirve como voluntaria del Centro del Buen Pastor en Guaynabo. Por eso, dentro de su proyecto social como Bayamón Petite, le presentó a la organización el hashtag #todoslossuenossonimportantes. Más adelante, espera combinar sus dos pasiones, la danza con la terapia física.

“Dentro de mi posibilidad de ser reina, mi objetivo siempre fue llevar un mensaje de que no importa las dificultades que se nos presenten día a día, -y más con estas situaciones como la pandemia, los temblores y el huracán María- de que podemos salir adelante y luchar por nuestros sueños”, comunicó Miss Puerto Rico Petite 2021, a quien le satisface que los certámenes hayan tomado otra perspectiva de no meramente enfocarse en la belleza, sino en la inteligencia y en cómo pueden cambiar vidas e inspirar a otras personas.

“Me gustaría unir la terapia y la danza para poder ayudar a las personas a moverse a ser activos físicamente, pero más importante, a darles un espacio de expresión, donde puedan ayudarse psicológicamente, a abrirse, llevarlos a ser mejores personas y a sentirse mejor. De tener esa oportunidad de desarrollar la danzaterapia, pues para mí sería increíble”, dijo la joven, quien no quiso dedicarle su victoria a una persona en específico, sino a toda su familia, a “los ángeles que han llegado” a su vida, su equipo de trabajo, auspiciadores y fans.