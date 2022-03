La fecha y hora para celebrar la final de Miss Mundo en Puerto Rico fue confirmada esta mañana oficialmente por la organización internacional de Miss Mundo, luego de haber sido pospuesto el mismo día que se iba a celebrar el certamen, el pasado 16 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Tras 38 casos arrojar positivo a COVID-19, entre candidatas y personas del equipo de trabajo, a través de un comunicado de prensa se anunció que finalmente el próximo miércoles, 16 de marzo, 40 de las 97 participantes de Miss Mundo serán las que buscarán la corona desde la nueva sede, el Coca Cola Music Hall.

Originalmente, la organización Miss World acordó celebrar la final de la edición 70 en diciembre pasado, luego de firmar un acuerdo con D’Val Enterprises, representada por Jesús Del Valle, y Reignite Puerto Rico, representada por la exMiss Mundo 2016, Stephanie Del Valle.

“Reignite Puerto Rico y D’Val Enterprises no cumplieron con los términos del acuerdo. A pesar de que la Organización Miss World hizo numerosas concesiones y enmiendas para ayudar a Stephanie Del Valle y a su padre Jesús, Reignite o D’Val, nunca hicieron ni un solo pago contractual a la Organización Miss World”, reza el comunicado emitido.

De igual modo, se señaló que Brock Pierce, presidente de Percival Venture Capital y Puerto Rico With a Purpose, logró cumplir con las obligaciones requeridas para organizar con éxito la final y llegó a un acuerdo con D’Val, Reignite y Miss World International.

“Puerto Rico With a Purpose proporcionó los fondos necesarios para realizar 30 días de actividades en Puerto Rico para los concursantes y continuar el evento. Debido a un brote severo de coronavirus, la Final de Miss World 2021 fue pospuesta en diciembre 2021 para el 16 de marzo de 2022. Este aplazamiento siguió a una reunión de emergencia el 15 de diciembre de 2021 en El Coliseo entre Jesús Del Valle, Brock Pierce, Steve Douglas y altos funcionarios de Salud del Gobierno de Puerto Rico”, continuó el comunicado.

De acuerdo a la información divulgada, la fecha revisada del 16 de marzo de 2022 fue acordada y confirmada por la Organización Miss World con Reignite y Puerto Rico With a Purpose a través de correspondencia el 21 de diciembre de 2021, que fue aceptada por Stephanie Del Valle en representación de Reignite en correspondencia del mismo día.

“Reignite ha declarado que ha dejado unilateralmente sin efecto su acuerdo con Percival/Puerto Rico With a Purpose y Miss World, abandonando sus responsabilidades como coorganizador del evento, lo cual es otro ejemplo más de incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En este momento no existe relación contractual en vigor con Reignite. Puerto Rico With a Purpose y Miss World acordaron continuar sin Reignite para ofrecer un evento exitoso que está promocionando a Puerto Rico como un destino turístico emocionante y vibrante en más de 100 países”, se manifestó.

Asismismo, Julia Morley, quien es presidenta “Chairman” y directora ejecutiva de la Organización Miss World, dijo: “Nos gustaría reconocer la enorme contribución realizada por Brock Pierce, Crystal Rose Pierce y todo su equipo. Estamos publicando esta declaración para aclarar algunas representaciones engañosas en los medios. Stephanie fue una gran embajadora de Miss World y Belleza con Propósito. Sin embargo, parte de la información declarada en los medios simplemente no es cierta”.

“Según sus propias declaraciones, Reignite, D’Val y Stephanie ya no tienen ningún papel que desempeñar. Sus acciones y el momento en que se retiraron del evento han presentado muchas dificultades tanto para Miss World como para Puerto Rico With a Purpose que nos esforzamos por superar”, continuó Morley.

A pesar de los reveses, reafirmaron que tanto Miss World como Puerto Rico With a Purpose siguen dedicados a presentar la gran final en la isla.

El pasado mes de enero se anunciaron las primeras 15 candidatas que pasaron a la próxima ronda. Esa selección, conocida como “Fast track” incluye a las participantes que ganaron algunas de las competencias preliminares. Luego, más tarde, se revelaron el resto de las las 25 concursantes que fueron seleccionadas por el jurado, entre las que destaca la representante de Puerto Rico, Aryam Mariel Díaz Rosado.

Aunque no estarán todas de forma presencial, aseguraron que las 97 participantes saldrán en la transmisión.

La transmisión del concurso contará con una actuación musical de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por el director musical de Miss Mundo, Ángel Vélez. Los anfitriones del evento será la personalidad de televisión Peter Andre y el actor y cantante, Fernando Allende.

De acuerdo a la publicación que la organización hizo hoy a través de las redes sociales, la Miss Mundo 1975, Wilnelia Merced Forsyth, hará un tributo especial a la misión y el legado de la organización a lo largo de su historia.

A través de “Belleza con un propósito”, Miss Mundo empodera a su ganadora coronada para mejorar su impacto humanitario en todo el mundo y, posteriormente, recaudar fondos, impulsar el impacto y brindar apoyo y un cambio positivo a las comunidades de todo el mundo.

El evento de este año cuenta con un sólido banco de jueces para evaluar el impacto pasado y actual de los principales concursantes en las comunidades empobrecidas y marginadas junto con sus objetivos para futuros esfuerzos impulsados por un propósito.

/ Miss World Polonia 2021 (Miss World)

Miss World Hungría 2021 (Suministrada)

Miss World Puerto Rico 2021 (Suministrada)

Miss World Colombia 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World República Checa (Suministrada)

Miss World Irlanda del Norte 2021 (Suministrada)

Miss World Francia 2021 (Suministrada)

Miss World Ecuador 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Guinea Bissau 2021 (Suministrada)

Miss World Bahamas 2021 (Suministrada)

Miss World Malasia 2021 (Suministrada)

Miss World Brasil 2021 (Miss World)

Miss World Madagascar 2021 (Suministrada)

Miss World Indonesia 2021 (Suministrada)

Miss Trinidad y Tobago 2021 (Suministrada)

Miss World Argentina 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Canadá 2021 (Miss World)

Miss República Dominicana 2021 (Miss World)

Miss World Somalia 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Chile 2021 (Suministrada)

Miss World Sri Lanka 2021 (Suministrada)

Miss World Vietnam 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Islandia 2021 (Suministrada)

Miss World China Macao 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Irlanda 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Costa de Marfil 2021 (Suministrada)

Miss World México 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Mongolia 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World India 2021 (Suministrada)

Miss Worls Inglaterra 2021 (Suministrada)

Miss World Kenia 2021 (Suministrada)

Miss World Filipinas 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Sudáfrica 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Estados Unidos 2021 (Miss World)

Miss World Paraguay 2021 (Suministrada)

Miss World Camerún 2021 (Suministrada)

Miss World Nepal 2021 (Miss World)

Miss World Venezuela 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Nicaragua 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Botswana 2021 (Suministrada)

Algunas de las candidatas favoritas de Miss Mundo 2021. (Suministrada)

Según se había anunciado, se espera que las reinas de belleza lleguen a Puerto Rico el 12 de marzo y regresen a sus países el 18 de marzo. El 17 de dicho mes se celebrará un evento de Belleza con Propósito.

La compra de boletos será a través de entradas@missworld.com