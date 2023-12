El 2023 fue un año histórico y memorable para muchas figuras del entretenimiento y las artes.

Desde artistas y cineastas locales hasta estrellas internacionales dejaron este año una huella trascendental por sus aportaciones al cine, teatro y la música en general. Hoy, 31 de diciembre, último día del 2023, repasamos las 11 caras que marcaron la historia de este año en el mundo del espectáculo en y fuera de Puerto Rico.

Taylor Swift

/

Este fue el gran año de la estrella estadounidense. La intérprete lo hizo todo y estableció récords en la industria discográfica y en los escenarios al realizar la gira de conciertos más lucrativa al cruzar la marca de los $1,000 millones con su “Eras Tour”. Rompió esquemas al regrabar sus álbumes y la recuperación en la industria discográfica. La artista estrenó un documental en el cine basado en sus conciertos y batió récords en la taquilla. Tanto así que el filme “Taylor Swift: The Eras Tour” se convirtió en la película sobre conciertos con mejor estreno en taquilla de la historia al facturar $123.5 millones en sus primeros días. La revista Time la eligió además como la Persona del Año de la revista.

PUBLICIDAD

La fortuna de la artista se estima que sobrepasa los $1,000 millones. La estrella del pop ha sido comparada con Elvis Presley, Madonna o Michael Jackson en el escenario, mientras que como compositora la equiparan en las mismas filas que Bob Dylan, Paul McCartney o Joni Mitchell. Culminó el año como la 2023 como la artista más escuchada en Spotify, superando al puertorriqueño Bad Bunny, que llevaba tres años como el cantante con más reproducciones en el mundo dentro de la plataforma de música digital.

Madonna

/

La indiscutible reina del pop también tuvo un buen año al festejar 40 años de éxitos musicales con una gira de conciertos internacional. Es cierto que Madonna no culminó con las cifras históricas de Taylor Swift, pero mantenerse vigente en una carrera de más de cuatro décadas en la industria discográfica y en los escenarios la hace merecedora de múltiples reconocimientos. En “The Celebration Tour”, la cantante de 65 años incluye más de 40 canciones con las que repasa su trayectoria musical.

Daddy Yankee

/

Desde el inicio de este año se sabía que para el llamado “Big Boss” el año sería memorable, ya que implicaba oficializar el anuncio de su retiro de los escenarios. Con cinco funciones del concierto “La Meta” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el exponente urbano cerró un capítulo musical de más de tres décadas de carrera. Aparte de poner fin a su etapa música, Daddy Yankee sorprendió al mundo tras anunciar conversión cristiana en la última función de sus conciertos.

PUBLICIDAD

“De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”, expresó el 3 de diciembre.

A su conversión se suma que este año también culminó la rivalidad con Don Omar y ambos expresaron que la admiración es mutua.

Elenco del filme “La Pecera”

/

La película, dirigida por Glorimar Marrero Sánchez, se convirtió en el primer largometraje puertorriqueño nominado a un Premio Goya en España. El excepcional trabajo de la directora y guionista y de los actores que le dieron vida al largometraje es merecedor del destacado reconocimiento. Además de ser el primer filme que dirigió, Marrero Sánchez, “La pecera” también es el primer largometraje dirigido por una mujer puertorriqueña en ser nominado para el galardón. El elenco está conformado por Isel Rodríguez, Magali Carrasquillo, Modesto Lacén, Georgina Borri y Anamín Santiago.

Junior Álvarez

El actor presentó su stand-up “Por poco me jodo” como parte del festival de la comedia en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Este año también fue muy importante para el actor, que tras un percance de salud que lo llevó al filo de la muerte, regresó en octubre a los escenarios del país con un stand up exitoso, titulado “”Por poco me jodo”. El actor estuvo un año y medio de recuperación, luego de enfrentarse a dos episodios de paro cardíaco súbito que lo acercaron a la muerte. Su monólogo cómico lo estrenó en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón y luego en otros teatros en la isla.

PUBLICIDAD

Ángel Manuel Soto

San Juan,PR. 14 de septiembre de 2023. Entrevista a Ángel Manuel Soto,director de la película “Blue Beetle". Fotos por Nahira Montcourt. (Nahira Montcourt)

El primer cineasta boricua en dirigir una película de súperheroes de DC “Blue Beetle” con un presupuesto millonario. El filme del director fue tan exitoso que derribó la película “Barbie” del primer lugar en la taquilla cuando estrenó en el 2020 en la pantalla grande.

Miss Universe Nicaragua

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios (c), reacciona luego de ser coronada como la nueva Miss Universe 2023 este 18 de noviembre de 2023, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura (Agencia EFE)

Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua Universe 2023, se convirtió en la primera nicaragüense en ganar el concurso internacional. Su triunfo ha destapado un conflicto social y político en Nicaragua. La reina de belleza de 23 años supuestamente participó en las marchas antigubernamentales que estallaron en 2018 contra del gobierno nicaragüense. Esto lo no le cayó bien al presidente del país, Daniel Ortega, y la Miss Universe ha recibido fuertes críticas.

Bad Bunny

/

Con “Un verano sin ti”, la estrella puertorriqueña logró que fuera el primer álbum totalmente en español en ser nominado a “Álbum del Año” en los Grammy anglosajones. Bad Bunny estuvo a cargo de la apertura de la ceremonia de premiación de los Grammy en Los Ángeles, California. Aunque el cantante hizo una sabática de los escenarios, acaparó la atención mundial con sus participaciones en las carteleras de WWE, en los programas de televisión anglosajona y su noviazgo con Kendall Jenner. Lanzó de forma sorpresiva el álbum de trap, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” con el que hizo un “Listening party” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Bizcocho

15 de mayo de 2023. San Juan, PR. Entrevista con Otilio Warrington "Bizcocho" inmerso en su personaje de "Cuca Gómez”, llevada a cabo en el estudio de Alexandra Fuentes en Telemundo, Hato Rey. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Rivera Giusti)

El actor recibió el apoyo y el cariño del público puertorriqueño al volver a encarnar a la famosa “Cuca Gómez” en teatro. “La verdadera historia de Cuca Gómez” fue un éxito rotundo de taquilla que le dio la vuelta a la isla y llegó hasta Orlando, Florida.

PUBLICIDAD

Madison Anderson Berríos

/

La puertorriqueña Madison Anderson Berríos quedó primera finalista en Miss Universe 2019 y hay un gran sector que anhelaba que ella fuera la gran reina. Ante ese deseo, muchos apostaron a ella cuando ingresó a la tercera edición de La Casa de los Famosos y resultó la gran ganadora del reality. La exreina de belleza le regaló una victoria a Puerto Rico que fue celebrada con un gran reconocimiento en la isla, donde el pueblo le demostró su cariño.

Además de ganar el premio de $200,000, la modelo y cantante conoció a su nueva pareja sentimental, el actor Pepe Gámez, con quien mantiene una hermosa relación.

El fenómeno “Barbbenheimer”

Margot Robbie en una escena de "Barbie". (Courtesy Warner Bros. Pictures)

Cuando se creía que ver películas en el cine era cosa del pasado y corría peligro de extinción ante el streaming y la pandemia de COVID-19, los estrenos de “Barbie” y “Oppenheimer”, revivieron el furor del público por ir a las salas de cine y disfrutar la experiencia de la gran pantalla, como no se había visto en años.