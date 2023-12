El 2023 fue un año repleto de logros artísticos y grandes avances culturales para la puertorriqueñidad. Desde éxitos masivos para cineastas boricuas, hasta palabras locales reconocidas en el diccionario, repasemos algunos de los momentos más altos para la cultura en este año.

Aquí puedes escuchar el “Episodio especial: La cultura que nos movió durante el 2023″:

La idea de que un puertorriqueño dirigiera una película de superhéroes a enorme estilo de los filmes de Marvel y DC parecía un sueño imposible hasta que Ángel Manuel Soto demostró lo contrario. No solo “Blue Beetle” fue un gran símbolo para la diversidad en el cine, sino que fue un gran éxito taquillero que, en su momento, llegó a irse de tú a tú con “Barbie”, probablemente la película más exitosa del año.

Además de Ángel Manuel Soto, otros cineastas boricuas, como Kristian Mercado, dejaron su marca. El director del esperado cortometraje “Mataron a Pedro” también estuvo a cargo de un peculiar “rom-com” que fusionaba elementos de ciencia ficción, llamado “If You Were the Last”, protagonizado por Anthony Mackie y Zoe Chao.

Durante todo el año, varios artistas afrodescendientes tuvieron la oportunidad de exponer sus obras dentro y fuera de Puerto Rico. Se destacan, en especial, los trabajos de Daniel Lind Ramos y Pepón Osorio, quienes tuvieron exhibiciones en importantes museos de Estados Unidos, que a la vez celebraban sus largas trayectorias.

Asimismo, el proyecto “Tiznando el país” trajo consigo varios proyectos artísticos, entre ellos la excelente exhibición “Puerto Rico Negrx” en el Museo de Arte Contemporáneo, que celebra las voces, estilos y obras de artistas negros en el país. El proyecto continuará con varias iniciativas durante el 2024.

El artista plástico Daniel Lind-Ramos, natural de Loíza, presentó la exhibición más grande de sus obras hasta el momento en el MoMA PS1, en Nueva York. (Christopher Gregory)

3. Brilla el reguetón

El 2023 fue un año especialmente impactante para la música puertorriqueña. El género urbano, en especial, brilló por los grandes movimientos de importantes figuras que alcanzaron hitos históricos.

Comenzando con Bad Bunny, el 2023 fue el primer año en el que un álbum en español fue nominado en la categoría de álbum del año en los Premios Grammy. “Un Verano Sin Ti” rompió esquemas y récords en todo el mundo y le regaló a la música latina un logro nunca antes visto. Igualmente, el intérprete logró un récord Guinness por el disco más reproducido de Spotify en el 2023, con 4.5 mil millones de reproducciones, con ese mismo álbum.

La diversidad también triunfó en la escena urbana, con artistas como Young Miko y Villano Antillano llevando a cabo sus primeros conciertos en la isla, destacándose en un género que usualmente ha sido dominado por hombres.

Pero el retiro de uno de los precursores del reguetón fue, quizás, uno de los momentos más controvertibles del año. Daddy Yankee cerró el 2023, despidiéndose del género que ayudó a fundar y de las tarimas con un concierto magistral y una de las producciones más emocionantes del año, durante la que repasó su extensa trayectoria en la forma de sus éxitos musicales. La noticia de su retiro causó aún más impacto cuando el artista reveló que se debía a que dedicaría su vida a su fe cristiana, uniéndose a los rangos de reguetoneros y raperos que se han convertido a la religión.

/

Aunque no fue a nivel de Hollywood, no cabe la menor duda que uno de los logros culturales más importantes del año es la nominación de “La Pecera”, de la directora Glorimar Marrero, a los prestigiosos Premios Goya.

Siendo una película independiente, producida con un presupuesto minúsculo y siendo, sobre todo, un drama, “La pecera” pasó por varias pruebas de fuego para ganarse su lugar como una joya del cine puertorriqueño. Ser nominada en la categoría de mejor película iberoamericana es solo la cereza encima del pastel.

Dirigida por una mujer y protagonizada por una increíble Isel Rodríguez (junto a la sensacional Magali Carrasquillo), “La Pecera” es un triunfo sin igual para el país y un hito que no se alcanza desde la nominación de “Lo que le pasó a Santiago” a los Premios Oscar en 1990.

/

Aunque para muchos pueda parecer una tontería o, incluso, algo que no debió suceder, la introducción de la palabra “perreo”, con un significado proveniente de Puerto Rico, es, sin lugar a dudas, uno de los logros más grandes de la cultura puertorriqueña en años. Más allá de su definición como el distintivo baile popularizado por el reguetón, su aceptación al diccionario es una importante señal del crecimiento de la influencia boricua a nivel mundial.

El hecho de que “perreo” haya sido reconocida también es un marcador de tiempos de cambio y de la evolución de la lengua, señales claras de progreso y avance que, a su vez, ayudan a corregir y a combatir los prejuicios sobre el reguetón como género musical y como una de las exportaciones culturales más importantes en la historia del país.

