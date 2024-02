Las revelaciones de Jorge Pabón “Molusco” a su salida de SBS

1 Falta de un acuerdo Molusco aseguró, desde el jueves, que el motivo de la separación laboral era la falta de un acuerdo que iba más allá del aspecto monetario. “No estamos hablando de una cuestión de dinero, estamos hablando de la coexistencia de la parte digital y la parte radial…no voy a ceder a ciertas cosas que me estaba pidiendo, ni aunque me maten voy a aceptar lo que me estaba pidiendo”, detalló. “La estación decidió dejar las negociaciones aquí…Lo que la empresa me pide no lo quiero dar. Si piden otro tipo de propuesta podemos hablar, cuando quieran”, recalcó. Agregó que “el negocio cambió y si los patrones no logran entenderlo, los talentos van a dejar de querer estar en los medios tradicionales”.

2 Se va agradecido con SBS A pesar de que seguirán por caminos separados, el locutor ha sido claro sobre lo que significó la empresa en su vida y desarrollo profesional, asegurando incluso que le debe la vida, por la confianza y oportunidades. “Le agradezco eternamente al señor Raúl Alarcón que siempre tenemos la oportunidad de hablarnos a través del teléfono, me abrió las puertas de su casa, me senté con él, hemos hablado, lo considero mi amigo, pero él no deja de ser un negociante y yo no dejo de ser un negociante, así que en esta ocasión no pasa nada”, aseveró. “Mi carrera de la radio se la debo básicamente a SBS, porque SBS un día me puso en una silla y me dijo ‘Molusco, trabaja’, y me dejaron trabajar. Aprendí de mis errores, en cada metida de pata, en cada boicot, siempre estuvieron allí para apoyarme”, agradeció durante el video. “No estaré en guerra con SBS. Cuando una empresa me dio de comer 20 años, no puedo hablar nada. No pasa nada, solo que no llegamos a un acuerdo”, reiteró en la entrevista con “Día a Día”.

3 Está triste Para Molusco dar esta noticia fue “un poco triste”, pero aseguró que será el “comienzo de nuevas oportunidades”. El tema de la tristeza, es otro que ha repetido en el espacio radial, más allá de sus primeras declaraciones. “Estoy triste. Súper triste. No me quería ir. Mega triste. Tú dices Molusco y piensas en La Mega”, dijo frente a sus compañeros.

4 Pamela Noa, Alí Warrington y Robert Fantacuca (Yoyo Ferran) podrían continuar con el espacio “La gente tiene que entender y lo voy a decir de una forma responsable. Pamela, aunque coincidimos esta frecuencia, es independiente. Ali es independiente. Somos independientes”, detalló en un intercambio con sus compañeros de cabina. En esa línea, continúo mencionando que sus acciones no dictan el futuro ni los destinos de sus colegas. “Si mañana se quieren quedar aquí, no quiero que digan como me pasó cuando me quedé aquí con lo de Burbu, que me tildaron de puercos. Ustedes no le pagan a casa a Ali ni a Pamela, no se trata de lealtad. La lealtad es con ellos mismos”, siguió. “Ellos sabrán qué hacer, ellos se sentarán con la producción. Si desean continuar en el espacio, tienen todo el derecho de hacerlo”, sentenció.

5 Asegura que no tiene nada montado Reiteró en cada una de sus declaraciones que al momento no tiene planes con otra emisora ni otros proyectos. “Seguramente hay gerenciales que creen que tenga una pica montada, pero no tengo nada montado”, mencionó. “No me he sentado con nadie, no tengo nada”, repitió.