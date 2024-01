Esta tarde los locutores de “Molusco y los Reyes de la Punta” de la emisora radial La Mega 106 FM comenzaron a saborear la victoria al ocupar la posición número uno en la más reciente encuenta Nielsen y destronar a sus colegas de “El Reguero”, de La Nueva 94 FM, ambas emisoras pertenecientes a la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

Y es que en los resultados de la encuesta Nielsen correspondiente a septiembre de 2023, los influyentes presentadores y comediantes Danilo Beauchamp y Alejandro Gil, habían logrado la posición número 1 en el bloque de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., en personas 12+, 18-34, 18-49.

Ante el cambio en posicionamiento, Jorge Pabón “El Molusco” compartió en las redes sociales un video de archivo en el que sale Beauchamp y Gil celebrando su logro junto a sus compañeros de trabajo, seguido de uno junto a Pamela Noa, Ali Warrington y Robert Fantacuca en el que celebran su más reciente triunfo en el tono que les suele distinguir.

“Oficialmente #MoluscoyLosReyesdelaPunta como en los últimos 6 años CONQUISTA la ENCUESTA y regresamos como los #1 de las tardes en PR 🇵🇷 por @lamegapr 106.9/95.1 y el @elzol95fm Orlando, Kissimmee y Florida Central. ¡BAJITO! Que no es llegar, es mantenerse”, manifestó Pabón en sus cuentas de Instagram.

Por otro lado, Beuchamp no se quedó callado y le envió un mensaje a El Molusco durante el programa del martes ante la celebración que tenían.

“Él dice que es la primera vez que pierde con nostros en una encuesta pasada, de la que no quiso hablar por tres meses, nunca dijo nada y siguió diciendo que estaba número uno. Eso es falta de reconocimiento. Tu tienes que aceptar durante esos tres meses que no ganaste, como nosotros hicimos hoy aquí. Eso tú no lo haces porque no te gusta reconocer que estás perdiendo en algo. Yo reconozco y me gusta mejorar. Ahora, preocúpate, como bien dices, nosotros llevamos tres años en este programa y esto es cuatro veces al año. O sea, que si yo ye te vuelvo a ganar en las próximas encuestas, entonces tienes un problema, porque sí tienes competencia por primera vez en tu vida. Si ya me estás mencionando en el día de hoy, es porque tú sabes que podemos volver a comerte las nolas. Así que ‘don’t worry, be happy’, que nosostros vamos a seguir trabajando”, indicó.

“Aparte de que a ti no te desmantelan el programa”, agregó el locutor en referencia al episodio que sufrieron el pasado mes de septiembre ante repentina salida de su excompañera de labores Michelle López, quien fue despedida del programa.

“Vamos otra vez a subir. Pendiente a abril, en las próximas encuestas. Ronca todo lo que quieras por los próximos tres meses. Tranquilo, que vamos por ti”, añadió Beauchamp.