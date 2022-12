A raíz del acto de la presentadora Francisca Lachapel durante el programa “Despierta América” de Univision, donde tomó la decisión de cortarse su cabello con el fin de hacer las paces con su niña interior y dejar atrás los prejuicios que tenía sobre su pelo rizado.

La emotiva decisión tomada por la también actriz dominicana generó incontables reacciones en las redes sociales. Fueron muchas las celebridades que quisieron solidarizarse con Francisca, entre ellas la actriz mexicana Laura Flores, quien este lunes estuvo como conductora invitada en el programa “¡Siéntese quien pueda!”, de la misma cadena televisiva.

“Ella nos dio un testimonio en donde hizo declaraciones que la verdad me conmovieron muchísimo, nos mandó un mensaje superlindo, profundo”, expresó Flores.

Inspirada por su testimonio, la actriz de 59 años, quien cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales, optó por quitarse la peluca que llevaba puesta, frente a las cámaras del programa.

“Para mí es marvilloso decidir vivir ligero, deciri vivir no tener presiones, no tener prejuicios, ir ligeros por la vida, que nada te frene y seguir adelante”, indicó en medio del segmente. Posteriormente, añadió: “Como en esta vida hay que andar ligero de peso, les voy a decir que yo también he decidido lucir mi cabello”.

La actriz, quien también está promocionando el tema musical “Absurda libertad”, ha compartido varias imágenes en sus redes sociales en las que luce su cabello corto.