El pasado viernes, la presentadora Francisca Lachapel, a través del programa matutino de Univision, “Despierta América”, así como en sus redes sociales, compartió que este lunes haría algo que hasta la fecha aparentemente nadie se había atrevido a hacer en vivo. Esto mantuvo a muchos a la expectativa y hoy estuvieron al pendiente para constatar de qué se trataba.

“Es una manera de liberarme de tantas cosas, de un gran miedo. En el día de hoy yo quiero hacer las paces con mi niña interior, es hacerle un regalo a esa niña y decirle que ella es bella en todas sus formas y que Dios la mandó en este mundo perfecta”, dijo invadida por la emoción en medio de la transmisión en vivo.

“Entrelas tantas las cosas que he tenido que batallar y cambiar en mi vida, uno de mis mas grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad, por muchas razones y sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosas que me acercara a esos estereotipos de belleza, que me podian permitir sentirme por un ratico bonita“, indicó la ganadora de la novena temporada de “Nuestra Belleza Latina”, quien agregó que a los 11 años le pidió de regalo de cumpleaños a su mamá un alisado de cabello.

PUBLICIDAD

Escuchó por mucho tiempo decir que su cabello era feo, malo, horrible, en fin, que no era aceptado, por lo que quería acabar con él. Luego del nacimiento de su hijo Genaro, comprendió que la belleza va más allá de tantas cosas.

“En el día de hoy quiero hacer las pases con esa niña, decirle que es hermosa y perfecta. Quiero hacer las pases con mi cabello, al que le he hecho de todo, que mientras más estirado y aplastado esté, más bella yo me siento. En el día de hoy me libero, un día muy importante para mí. Yo quiero aceptar lo que verdaderamente soy, yo quiero apreciar y conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo a ser, la quiero abrazar y le quiero pedir perdón por haberla llamdo fea y pedirle perdón a esa niña por haber pensando que las que se parecían a ella no podían lograr nada asombroso”, explicó mientras estuvo acompañada del resto de sus compañeros presentadores.

Lachapel se dio el primer tijeretazo luego de invitar a su amigo, el fashionista y también presentador de Univision, Jomary Goyso, quien se encargó de realizarle el corte completo de su cabello, a quien le solicitó estar con ella en este proceso de cambio y aceptación que ahora debe atravesar en su vida.

Este acto coincide con que este mismo lunes el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo inició una nueva etapa que está acompañada de nuevos conductores y con otras secciones que le trae mayor contenido a la audiencia.

PUBLICIDAD

Goyso, por su parte, le dedicó una publicación a Lachapel en su cuenta de Instagram, junto a imágenes del proceso y foto en conjunto, que dice: “Que orgulloso estoy de ti!! De tu lucha por superarte y pelear contra los estereotipos que discriminan muchos estilos de cabello, muchas texturas! Es mucho más fácil seguir lo que los estereotipos dicen! Alisarte el cabello y llenarlo de extensiones! Lo difícil es pelear contra los estereotipos con el fin de romperlos!! Te quiero mi @francisca 🙏 @despiertamerica”.