Le roban todo el dinero a Cynthia Klitbo: “Pregunté por qué me pedía mis claves, así que se las di”

Ahora, la actriz está compartiendo más detalles sobre el engaño y alertando al público sobre cómo sucedió. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, relató que el fraude se dio cuando aún estaba en México. Actualmente, la actriz está en Miami: “Me llamaron del banco, me dijeron que me habían estafado en San Francisco y que me habían robado 3,000 dólares”.