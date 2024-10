Los millennials y la generación Z reportan las mayores pérdidas por fraude según el FBI

“Mucha gente piensa que nuestros mayores de 65 años, nuestros mayores son más susceptibles al fraude, y en algunos casos eso no parece ser cierto. Creo que es realmente importante ver que las cantidades más altas de pérdida son en realidad procedentes de nuestros Millennials y generación Z”, comentó Kiely.

De acuerdo con los datos presentados, los tipos de crímenes con más víctimas reportadas en Puerto Rico son los fraudes de “no lead value”, con 1,418 víctimas, que consisten en la venta de contactos falsos, irrelevantes o no cualificados para hacer negocios reales. Le siguieron los casos de extorsión con 157 víctimas y los fraudes de inversiones con 137 víctimas.