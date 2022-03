Las canciones de la película animada “Encanto” todavía siguen dando de qué hablar, a pesar de que fue estrenada el pasado 24 de noviembre de 2021. Muestra de esto fue el paso de comedia grabado por el compositor de las canciones de la película de Disney, Lin-Manuel Miranda, en el programa nocturno “Jimmy Kimmel Live” de ABC, donde parodió la popularidad que tienen los temas entre los niños.

“¿Es usted uno de los millones de estadounidenses que no se cansan de “Encanto”? ¿Tienes un impulso incontrolable de cantar y bailar con sus canciones irresistibles y pegadizas?”, comienza el vídeo antes de aparecer en pantalla un serio Miranda, vestido con una bata blanca de laboratorio, mientras es descrito como el jefe de Investigación de la empresa Bruno Pharmaceuticals. “¿Las canciones de “Encanto” han llenado tu vida de alegría, pero te han detenido de hacer otras cosas? Ahora hay esperanza”, expresó el compositor, antes de presentar el ficticio medicamente Encatix, el cual es descrito como “el único medicamento recetado clínicamente probado que detiene el antojo de escuchar la banda sonora de ‘Encanto’”.

Actualmente, la canción “We Don’t Talk About Bruno” aparece en la posición número dos de la importante lista “Billboard Hot 100″, la más importante del mercado estadounidense. La canción se mantuvo en la primera posición por cinco semanas consecutivas. De la misma forma, en la actualidad esa lista también muestra otras cuatro canciones entre las primeras 100 en Estados Unidos, incluyendo “The Family Madrigal” (#36), “What Else Can I Do?” (#51), “Dos Oruguitas” (#58), “Wainting On A Miracle”(#83).

Luego de mostrar varios cómicos testimoniales de personas que han utilizado el “medicamento”, Miranda continuó con su alocución. “Encantix es la primera píldora de su tipo que no se mete en la boca. Simplemente inserte uno en cada canal auditivo y tome un descanso del tesoro nacional Lin-Manuel Miranda. Ese soy yo”, expresó el actor, mientras se escuchaba la risa del público de fondo. Para finalizar, se escucha de fondo una voz que indica que “Encantix no pretende afectar a ‘Hamilton’, ‘Moana’ o cualquier otro musical de Disney. Llame a su médico si no puede dejar de hablar de Bruno durante más de cuatro horas. Encantix, de los creadores de Frozac”, concluyó la parodia, haciendo referencia a otra de las películas animadas de Disney más exitosas y populares entre los niños, “Frozen”.

El tema escrito por Miranda para la película de Disney, “Dos Oruguitas” y cantada por Sebastián Yatra, está nominada en la categaría de Mejor canción original en los premios Oscar de este año, que se anunciarán el próximo domingo, 27 de marzo. Esta es la segunda vez que Miranda es nominado en esta categoría, luego de que en 2017 lo hiciera por la canción “How Far I’ll Go” de la película animada “Moana”.

Este importante premio, se uniría a los galardones recibidos en los Emmy, Grammy y Tony, algo que en la industria han apodado como EGOT, y que lo pondría a la par con figuras como la puertorriqueña Rita Moreno Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber y Whoopy Goldberg, quienes lo han alcanzado en sus carreras profesionales.