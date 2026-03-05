Lindsay Lohan en Dubai: ¿dónde está en medio de los ataques contra Irán?

La actriz estadounidense Lindsay Lohan se encuentra a salvo en Dubai pese a la creciente tensión militar en Medio Oriente, donde en los últimos días se han registrado ataques con misiles y drones en varios países del Golfo.

De acuerdo con información publicada por el medio británico Daily Mail, familiares de la intérprete permanecen en comunicación constante con ella para monitorear la situación.

Una fuente citada por el medio indicó que sus seres queridos “por supuesto están preocupados” por el panorama en la región. “Está pasando mucho por allá”, dijo el informante, aunque añadió que la actriz “está segura por ahora”.

Otra fuente aseguró que la artista ha mantenido una actitud tranquila incluso en momentos difíciles. Según esa persona, Lohan suele mostrarse serena en situaciones de tensión, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19, aunque reconoció que “es un momento aterrador para todos, incluida Lindsay”.

Según las fuentes citadas por el medio británico, aunque Lohan y su familia inmediata se encuentran bien por el momento, existe un plan preparado para abandonar Dubai si el conflicto se intensifica.

Mientras tanto, la actriz recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje breve sobre el momento que vive la región: “Rezando por la paz. Manténganse seguros todos. Dios nos bendiga”.

La actriz, de 39 años, reside en Dubai desde 2014, ciudad a la que se trasladó tras años de intensa atención mediática en Estados Unidos. En los Emiratos Árabes Unidos encontró mayor privacidad, ya que la legislación local restringe la fotografía paparazzi.

Allí también formó una familia. En 2022 se casó con el banquero kuwaití Bader Shammas y un año después nació su hijo, Luai.

En una entrevista reciente con Vogue Arabia, la actriz describió su vida en Dubai como “muy centrada en la familia”.

Escalada militar en la región

La preocupación surge en medio de una escalada militar tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Como respuesta, el gobierno iraní lanzó misiles y drones hacia varios países aliados de Estados Unidos en el Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero y han incluido decenas de misiles balísticos y cientos de drones dirigidos a instalaciones en la región, lo que provocó daños en áreas de Dubái y otras ciudades del país.

La situación ha generado incertidumbre entre residentes y visitantes, además de interrupciones en vuelos y medidas de seguridad en distintos puntos del Golfo.

1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa 1 / 12 Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) Leo Correa Compartir