2023. Todavía son muchos los que muestran incredulidad al traer a su memoria la mañana del lunes 17 de enero de 1983, cuando el popular actor, productor y locutor puertorriqueño Luis Vigoreaux, padre, no se presentó ni en la emisora radial ni en Wapa Televisión como parte de su rutina laboral. El hallazgo -eventualmente- de un Mercedez Benz cubierto de cenizas con el cadáver calcinado del comunicador en su baúl, provocó que el luto traspasara la pantalla del televisor al hogar de las miles de familias boricuas que todavía, 40 años después de su asesinato, recuerdan y enaltecen su gesta y aportación.

La incursión de Vigoreaux a la televisión boricua se dio en el 1945 como locutor del programa “El Show Libby’s” que amenizaba la Orquesta Siboney, dirigida por el maestro Pepito Torres, según su biografía, publicada en la página web de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

A través del novel medio de comunicación conoció -en 1958- a la actriz Lydia Echevarría. Ambos pusieron fin a sus respectivos matrimonios y contrajeron nupcias el 10 de febrero de 1960.

Para aquel entonces, Vigoreaux animaba el programa “El tren de la alegría” que transmitía Telemundo. La producción no duró mucho tiempo en el aire y el multifacético pidió a la empresa que le permitiera realizar un programa junto al actor Mario Pabón. Así nació “La hora cero”. Asimismo, la semblanza del comunicador establece que justo cuando el espacio comenzaba a tomar fuerza, el Canal 2 lo sacó del aire y el proyecto migró con la competencia: el Canal 4.

En Wapa Televisión Vigoreaux y Pabón se unieron a Paquito Cordero para crear un espacio de melodramas. Manuel G. Piñera les escribió “La cruz de mamá Dolores” que protagonizaron Echevarría y Mona Marti. El actor principal fue un exiliado recién llegado de Cuba de nombre Carlos Alberto Badía.

“La hora cero” continuó su evolución y en 1963 se convirtió en “Luis Vigoreaux presenta”. Aunque, para ese entonces la televisión estaba dominada por productores como Tommy Muñiz, Cordero y Tony Chiroldy, el matrimonio Vigoreaux Echevarría logró convertir su programa en uno de los espacios más destacados de la época.

Por el espacio desfilaron grandes talentos como Olga Guillot, José Feliciano, Celia Cruz y Marco Antonio Muñiz. Sin embargo, al finalizar la década del 60, su compañía productora atravesó cambios internos que lo llevaron a desarrollar una nueva dinámica en la industria.

En 1970 Vigoreaux comenzó una programación distinta para el fin de semana. Primero llegó el programa de juegos “Sube nene sube” que se transmitía los viernes en la noche. El espacio, del cual El Gran Combo de Puerto Rico estuvo a cargo del tema musical, inició sus transmisiones desde Plaza Las Américas. Ante el éxito del proyecto, Wapa televisión le pidió una nueva propuesta para transmitirse los sábados y adquirió el nombre “Pa’rriba, papi, pa’rriba”. El creativo, además, creó el programa familiar de la tarde “Dale que dale en domingo”.

Los cambios sucedidos en la industria televisiva puertorriqueña a finales de la década del 70, llevaron a Vigoreaux y a su empresa a dar un salto al Canal 11 de la Telecadena Pérez Perry. El productor compró el teatro New San Juan en Santurce, y desde allí comenzó a transmitir su nueva programación en el 11.

Al poco tiempo, los cimientos del matrimonio de Vigoreaux y Echevarría comenzaron a tambalearse y terminó en divorcio. Luego el productor aceptó su romance con la actriz Nydia Castillo.

Separado de Echevarría sus producciones televisivas volvieron a ocupar el espacio del mediodía en su antiguo hogar, Wapa Televisión. En 1980, formó parte de la obra musical “La verdadera historia de Pedro Navaja” en la que interpretó el personaje de Rafael Mackema. Dos años más tarde trabajó en la obra “Angeles caídos” que dirigió José Gilberto Molinary. Y en la radio se mantuvo en el aire en un programa matutino “Buenos días” que transmitía la emisora WBMJ.

Amigos y colegas lo recuerdan

El animador, comediante y productor de televisión puertorriqueño, Héctor Marcano, conversó en entrevista con El Nuevo Día sobre cómo la tragedia ocurrida con Vigoreaux marcó su vida para siempre. Con la voz entrecortada, quien dio sus primeros pasos en el medio con el programa “A millón” -junto a Sonia Noemí y Rafael José- recordó aquella mañana de luto.

“Se da la desagradable experiencia de que a Luis Vigoreaux lo asesinan, si mal no recuerdo, un 17 de enero de 1983. Yo salí, estaba en mi carro, salía de WKAQ, yo dirigía la empresa. Me voy directamente al estudio porque ya yo tenía acceso a Wapa y me siento en aquellas butacas donde estaba Jacobo Morales, estaba (Luis Antonio) Cosme, hablando de que no se sabía exactamente qué había pasado con Luis y que lo estaban buscando porque no había llegado a su programa de radio en la mañana. Así que esa historia me toca, pero extremadamente de cerca. Cuando me mencionas ‘A millón’ vienen 1 millón de recuerdos y de situaciones a mi memoria”, dijo quien ocupó el horario del fenecido presentador en el Canal 4.

Según Marcano, sin merecerlo, la audiencia le adjudicó los valores que Vigoreaux promovió y cultivó durante muchos años. Esto, a su vez, catapultó su imagen de manera acelerada e inimaginable.

“Con eso también vino una serie de responsabilidades y de situaciones que me ayudaron a madurar. Fue un proceso agradable pero altamente de mucha tensión”, apuntó.

La actriz Ángela Meyer trabajaba con Vigoreaux en “El show del mediodía” de Wapa Televisión cuando este fue asesinado.

”Yo quería mucho a Luis, era un ser extraordinario. Yo pienso que es una de las grandes pérdidas de la televisión puertorriqueña. Aparte de todo lo que podía hacer como productor, Luis Vigoreaux era un ser sumamente noble, gran amigo. Cuidaba mucho a su gente. Siempre recuerdo que yo no le ponía el seguro al carro y él me decía, ‘maneja con el pestillo de la puerta del carro puesto’. Estaba pendiente, nos preguntaba cómo estábamos si notaba a alguien un poco serio o triste. En lo personal, perdí a un gran amigo, alguien que era familia, y creo que la televisión perdió a un gran productor y gran animador. Creo que le dio mucho al pueblo de Puerto Rico. Siempre fue de programa sanos, programas de ayudar al pueblo a través del juego, y ese vacío no se ha podido llenar. Sentó la pauta, pero más allá, también estaba la calidad y la calidez cuando entrevistaba a la gente que participaba. Ojalá que las nuevas generaciones reconozcan a esos pioneros. Le debemos mucho a gente como Luis Vigoreaux”, sostuvo.

La sentencia de Lydia Echevarría

A la tragedia se sumó el prolongado proceso judicial que, en un caso insólito en la historia de la judicatura puertorriqueña, juzgó a una misma persona en dos ocasiones. Según una cronología publicada por el periódico Primera Hora, el 2 de mayo de 1986, al filo de la noche, un jurado encontró culpable a Echevarría de ordenar el secuestro y asesinato de su exmarido.

El 20 de junio de 1986 fue sentenciada a cumplir consecutivamente 208 años por los delitos imputados. En el trámite apelativo, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia impuesta.

Finalmente, el 22 de diciembre de 1999, el gobernador Pedro Rosselló conmutó la sentencia mínima que debía cumplir Echevarría, lo que le permitió cualificar para solicitar libertad condicional ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Luis Vigoreaux procreó cuatro hijos; dos con su primera esposa, Rosaura Lonrenzana, su hijo mayor, Luis Vigoreaux Lorenzana, quien ha dado seguimiento a su legado en la pantalla chica y el teatro, inicialmente junto a su hermano Roberto Vigoreaux Lorenzana, quien luego fue legislador y actualmente es empresario; así como las hijas que procreó junto a Lydia Echevarría, Glendalys, quien murió en Arizona en el 2008; y Vanessa Vigoreaux Echevarría.