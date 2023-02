Vaya donde vaya, haga lo que haga, diga lo que diga, Madonna siempre causa revuelo. Hoy, a sus 64 años, la Reina del Pop sigue dando que hablar por su estilo de vida transgresor, sus romances y sus apariciones públicas. En la última entrega de los premios Grammy, el rostro hinchado de la cantante causó revuelo en las redes sociales y las especulaciones sobre lo sucedido se pusieron en marcha.

El 5 de febrero, la intérprete de éxitos como “Like a Prayer” apareció en el escenario de la ceremonia más importante de la industria de la música para presentar la performance de Sam Smith y Kim Petras. Sin embargo, su presentación pasó casi inadvertida y su cara, con algunos cambios notables, se convirtió en la gran protagonista de la noche.

Tras recibir críticas y comentarios hirientes, la artista pop salió al cruce y lamentó que su aspecto físico haya opacado lo verdaderamente importante: presentar a la primera mujer trans que ha actuado en la prestigiosa gala de premios. E inmediatamente aclaró que los primeros planos que se volvieron virales habían sido tomados con un lente larga; motivo por el cual cualquiera aparecería distorsionado en ese tipo de fotos.

“Una vez más estoy atrapada en la mirada del antienvejecimiento y la misoginia que permea el mundo en que vivimos. Un mundo que se rehúsa a celebrar a las mujeres después de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si continúan siendo fuertes, trabajadoras y aventureras”, escribió Madonna en sus redes sociales mostrando su enojo.

Y sin dar ningún tipo de explicaciones, la cantante agregó: “Nunca me he disculpado por cualquiera de las decisiones creativas que he tomado, ni de la forma en que me veo o me visto, y no voy a empezar ahora. He sido degradada por los medios desde el inicio de mi carrera, pero entiendo que todo es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyoncé ‘No me romperás el alma’”.

Tras reconocer que espera muchos más años de comportamiento subversivo -”empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”- la intérprete mostró una vez más su carácter y fortaleza en una industria que, desde su punto de vista, sigue siendo machista.

Madonna volvió a recurrir a sus redes sociales, esta vez a Twitter, para referirse nuevamente al tema aunque de manera irónica. Tras compartir una fotografía en la que se la ve mirando directamente a la cámara, con un peinado de trenzas y una gorrita negra, la artista escribió: “Miren lo linda que estoy ahora que la hinchazón de la operación ha bajado”. Acompañó su cometario con un emoji risueño, dando cuenta de que se trataba de una humorada.

Así como hace un par de semanas su físico fue blanco de un sinfín de críticas, en este caso su chiste en la red social del pajarito ha coleccionado miles de likes y comentarios de apoyo por parte de sus incondicionales seguidores.