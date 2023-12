Parece dormida. Está acostada en una caja de blanco y sus manos cruzadas descansan sobre su vientre. Sus pómulos filosos han sido exaltados con maquillaje, dándole ese brillo perfecto que siempre tenía a su rostro. Las pestañas que lleva sobre sus ojos cerrados son tan largas y curvas que las puntas casi tocan los párpados. Al lado de la caja, los dos maniquíes que hacen guardia exhiben algunos de los fabulosos vestidos que solía coser con sus propias manos, y en las esquinas, el féretro lleva medallas con la palabra “mamá”.

Casi como un susurro, proviniendo de pequeños televisores que repiten imágenes de la vida de Ruddy’s Martínez, por toda la funeraria suena la icónica voz de Isabel Pantoja, la imitación que la hizo una estrella.

“Perdona si te hago llorar,

perdona si te hago sufrir.

Pero es que no está en mis manos,

pero es que no está en mis manos.

Me he enamorado.

Me he enamorado, me enamoré…”

Catalina Tyrrell fue una de las muchas personas que vio su vida tocada por Ruddy's Martínez. (Nahira Montcourt)

Cuando Catalina Tyrrell Martínez entra a la sala, no puede contener los sollozos. Vestida completamente de negro, trae el pelo recogido y un par de gafas grandes y cuadradas esconden al mundo sus ojos llorosos. Varias personas corren a consolarla, y mientras mira el cuerpo de su madre, solo repite las palabras “quedó bella”, una y otra vez.

“Yo conocí a Mami Ruddy’s hace cuatro años. Literalmente fue mi ángel. La conocí durante una preparación para mi primer concurso internacional. Uno de los vestuarios no me sirvió y tenía esta amiga que la conocía, que me dijo que me podía ayudar”, explica, después.

Catalina había escuchado de Mami Ruddy’s por mucho tiempo y, de hecho, vivían en el mismo edificio, pero por la timidez y el respeto que sentía por una de las figuras más trascendentales del transformismo puertorriqueño nunca se había atrevido a hablarle, hasta que surgió esta oportunidad.

“Y cuando me hizo la ropa, pues ahí conectamos bien bonito. Y surgió la amistad. Entonces, antes de ella empezar a coserme, ella me mira y me dice: ‘Coco, a ti te van a respetar y tú vas a ser mi hija’. Y yo me quedé en shock”, explica.

En el funeral se exhibieron piezas creadas por Ruddy's. (Nahira Montcourt)

Mami Ruddy’s parecía tener ese don de ayudar a las personas a encontrar sus destinos. Como si tuviera los dotes de una pitonisa, podía señalarte con el dedo y adivinar breves ventanas del futuro. Pero más allá de la magia habitual, en su casa se enseñaban valores: la valentía, el coraje, el luchar por los sueños, no dejarse hacer daño de nada ni de nadie, en fin, vivir plenamente.

“Yo no sé si ella me salvó o yo la salvé a ella, pero fue un complemento muy bonito. Hace un mes estábamos en uno de los lugares donde estábamos show, estábamos bien ricas ya. Y ella me dice, ‘Coco, ven acá’. Y yo voy a donde ella me dice, ‘yo decía que en esta vida a mí lo me faltaba era morir y estar presa, pero tú me has enseñado muchísimo. Y yo te agradezco tanto, tú me has enseñado tanto como yo te he enseñado a ti, yo estoy bien orgullosa de ti y te amo’”, cuenta Catalina y su voz se vuelve a quebrar en un sollozo.

“Y esas palabras las voy a tener siempre, siempre en mi corazón”, dice, logrando extraer sus palabras del taco que parece amarrarle la garganta.

Mami Ruddy’s sabía hacer magia de muchas maneras, pero quizás ninguna tan poderosa como su habilidad para propagar el cariño.

Arreglo floral con una tiara en el funeral de Ruddy's. (Nahira Montcourt)

“Veíamos ese refugio de una mamá, en todos los sentidos, porque quizás nuestros papás nos juzgan o quieran que nosotros seamos de alguna manera. Pero ella era ese modelo a seguir que a pesar de que era de la misma comunidad, nunca nos juntaba, nunca hubo rechazo”, dice Catalina, antes de despedirse para acompañar a su familia.

Catalina es una de las incontables personas a las que Ruddy’s Martínez convirtió en su familia. Es la chiquita de la Casa Martínez, explica, pues, fue la última en entrar a ese reino de fantasía en el que las almas perdidas llegaban y encontraban alimento para el cuerpo y para el alma.

Joe Alameda también se crio en la casa de Mami Ruddy’s. Era solo un adolescente cuando la conoció en un show en el que se presentaba. Fue allí que, con sus dotes de bruja y hechicera, Ruddy’s lo señaló y le dijo “tú vas para casa, a ti yo te voy a criar”.

“Yo llegué hace 30 años a casa de Mami Ruddy’s, cuando ella me rescató a mí de muchas situaciones por las que estaba pasando cuando era adolescente. Y cuando llegué a esa casa fue cuando me encontré, descubrí, y en realidad me sentí muy feliz, porque a mí me dieron todo en esa casa. Me dieron desde mi mesada, hasta compraron mis libros y me fue encaminando y me fue llevando a lo que hoy en día yo soy”, explica Joe, quien es hoy peluquero y acompañó a Ruddy’s hasta sus últimos días.

Joe es un hombre tímido, de pelo larguísimo y bien cuidado. Habla en un tono bajo y en su rostro se pueden ver las huellas dejadas por la pena y el dolor.

“Para mí, no era la mamá de show, no era mi mamá del ambiente, si no era una mamá de verdad. Ella me encaminó y me enseñó mucho”, dice. “Mami era un ángel, siempre ella estuvo para todo el mundo”.

Una carta de agradecimiento a Ruddy's en su funeral. (Nahira Montcourt)

Con dulzura y sacrificio, Ruddy’s logró forjar una familia llena de personas que solo buscaban su espacio en un mundo que muchas veces puede ser increíblemente cruel. Ruddy’s lo sabía. Ese era su secreto. En un mundo lleno de crueldad, apostaba siempre al amor.

Su familia biológica está consciente de la importancia de su trabajo. Laura Martínez es sobrina de Ruddy’s, y su dinámica era un tanto diferente.

“Para mí es tío Ruddy. Nunca me permitió decirle algo diferente, porque como tengo una tía, siempre me decía que le dijera a tití”, dice. “Pero para mí no había una diferencia. Tal y como era en el escenario, así era persona. Lo único diferente es que no tenía los trajes, las prendas, el pelo, pero Mami Ruddy’s es Mami Ruddy’s en todos lados, no importa donde sea, siempre igual de regia, siempre igual de amable”.

Su relación con Ruddy’s también era una llena de ternura y cariño. Pero para Laura, la pérdida simboliza algo mucho más grande que su propio dolor.

“Yo no lo visualizo tanto para mí, esto ha sido bien fuerte para lo que es la comunidad. Honestamente, yo sufro más, no tanto ni por mí, sino por la pérdida que todo el mundo ha tenido, porque no es solamente familia para mí, es familia, para todos”, explica.

—¿Y cuál crees que es su legado?

“Bueno, yo siento que la palabra legado queda bien bajita comparado con lo que es ella”.

Las palabras de “Así fue”, en la voz de Isabel Pantoja, resuenan, otra vez, por toda la funeraria.