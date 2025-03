Manny Manuel anuncia en redes que se casa con su pareja

La fotografía de dos manos, portando anillos de matrimonio similares, y con las palabras “Recién casados” , estuvo acompañado por un mensaje escrito por el ‘Rey de Corazones’. “Gracias Pablo por llegar a mi vida… y transformar en mi lo que creía perdido. Has sido ese salvavidas que me ha mantenido en puerto seguro" , aseguró el intérprete de canciones como “Si una vez” y “Como duele”. “Que estés a mi lado hasta nuestro último suspiro. Con la bendición de Dios Todopoderoso. Felicidades esposo” .

En una entrevista realizada por este medio a finales de año, Manny Manuel confesó qué eliminaría de su vida en sus 30 años de carrera. “La maldita cocaína y el maldito alcohol si pudiera retroceder en el tiempo, lo eliminaría de una. Eso estancó mi vida y me puso el pie para llegar más lejos de donde estoy y lo tengo clarísimo. Pero tampoco es que es me voy a echar a llorar (por el pasado). Me ha tocado levantarme y seguir caminando. Soy un hombre bendecido porque mi pueblo me quiere a pesar de las locuras que he hecho”, indicó el artista.