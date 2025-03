“Yo pensaba que iba a ser peor. Tomé el reto para eso mismo, para vacilar y tener algo nuevo en el ‘brochure’. Pero, la verdad es que al final me encanta e, incluso, estoy considerando tomar gastronomía porque me gusta”, dijo el “Rey de Corazones” en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

Cruz Manuel Hernández Santiago, nombre de pila del intérprete de “Los hombres no deben llorar” describió la industria de la gastronomía como “un campo bien bello”. Según contó, el merenguero se disfrutó desde la preparación de la comida hasta la hora de presentarlo.

“A la gente le gusta la manera en la que se me da libertad. Digo, habrá gente a la que le moleste que quizás sea tan extrovertido, jocoso, doble sentido y medio charlatancito. Pero yo digo, si es un ‘reality’ tiene que haber su jocosidad, también su seriedad, su lloradera. Otros son más serios como Victoria Sanabria , pues yo soy la contraparte de ella”, sostiene.

“David (Huertas) y yo quedamos empate. Nos mandaron a hacer un huevo. El huevo ha sido mi sombra en toda la competencia, el bendito huevo. Yo me quise botar. Siempre me pasa lo mismo en la vida y fue una de las cosas que aprendí en la competencia. Cuando se te dice lo que es, haz lo que es. Si te quieres botar y dar un extra, a veces ese extra no es tan fabuloso como tú piensas”, subrayó.