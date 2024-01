Vestido con mucho brillo, bailando y con micrófono en mano, el cantante Manny Manuel despidió el 2023 y recibió el nuevo año rodeado de su querido público al formar parte de los artistas invitados al evento “Puerto Rico para el Mundo” celebrado en Distrito T- Mobile y transmitido a través de Telemundo.

“Que este primer día que comienza Dios guarde este santo País. Mi Isla del Cordero. Los próximos 364 días del año. Gracias y quiero que sepamos todos juntitos que vamos por tanto y mucho más. Felicidades”, escribió el eterno Rey de Corazones en su cuenta de Instagram.

El merenguero, que subió a la tarima varios minutos antes de despedir el 2023, agradeció a su fanaticada por acompañarlo durante los pasados 12 meses. “Gracias siempre por su amor, 2024 nos vemos en breve. Salud y prosperidad para todos”.

El “show” también contó con la música de La Sonora Ponceña, Joseph Fonseca, Pirulo y la Tribu, Algarete y Plena Libre.

Al finalizar su espectáculo, el intérprete de “Si una vez” recurrió nuevamente a sus redes sociales para enviar “el primer besito del 2024″.

El pasado diciembre, en entrevista con El Nuevo Día, el artista abundó sobre lo que había representado el 2023 en su vida, reconociendo que ha sido uno lleno de oportunidades.

“Yo estoy tan feliz porque la vida me he regalado tantas cosas hermosas este año. Y he estado trabajando muchísimo este diciembre y todas las actividades han quedado ‘on point’, porque estoy feliz y mi vida ha dado un giro increíble y eso es lo que yo quiero emanar en la gente a través de mi música y a través de que me vean bien, saludable”, explicó en aquel momento.

Ahora, Manny Manuel regresará al Centro de Bellas Artes en Santurce para presentar su espectáculo “Tributo al Divo de Juárez”. Esa cita será el 10 de febrero a las 8:00 de la noche.