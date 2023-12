Pocos artistas puertorriqueños saben más sobre las altas y la vida que Manny Manuel. El eterno “Rey de Corazones” ha pasado por diferentes etapas de su carrera y ha estado tan arriba en la cima como en el fondo más profundo de todos. Pero si algo se destaca de su inmensa trayectoria, es su negación rotunda a darse por vencido.

A pesar de haber tenido algunas altas y bajas este año, Manny Manuel se prepara para cerrar su 2023 con broche de oro, ofreciendo un gran espectáculo como parte del evento Parque Gigante de la Fantasía, organizado en beneficio del Museo del Niño de Carolina. Su presentación está pautada para este sábado, 30 de diciembre, y con ella se darán por concluidas esas fiestas.

“Voy con el bandón, con los bailarines, con el show completo”, dijo el cantante. “Estoy bien feliz de que me hayan contratado nuevamente. Ya yo he estado anteriormente en esta actividad. Y pues para mí es un honor, porque dentro de tantas cosas que han sucedido en mi vida, las cosas que son y las cosas que no son, que la gente las exacerba un poco, y uno tiene miedo de que los promotores tengan temor de contratar a uno, porque uno, pues quizá no llegue o llegue de esta manera u otra. Y como eso no está sucediendo, como ya eso está en control, pues me alegra mucho que las personas confíen en mí para llevar mi música a sus actividades y lo respeto mucho”.

Asimismo, el artista abundó sobre lo que ha representado este año en su vida, reconociendo que ha sido uno lleno de oportunidades. “Yo estoy tan feliz porque la vida me he regalado tantas cosas hermosas este año. Y he estado trabajando muchísimo este diciembre y todas las actividades han quedado ‘on point’, porque estoy feliz y mi vida ha dado un giro increíble y eso es lo que yo quiero emanar en la gente a través de mi música y a través de que me vean bien, saludable”, explicó.

Y aunque enfrentó momentos difíciles durante algunas presentaciones artísticas, Manny se expresó muy entusiasmado de poder despedir el 2023 en una nota alta y, más aún, de poder comenzar su nueva año lleno de nuevos compromisos artísticos y, sobre todo, de tener una oportunidad para reivindicarse. El ejemplo más grande que nombró fue su próximo regreso a las Islas Canarias, tarima de la que fue removido en 2019 en un desafortunado suceso, debido a encontrarse, supuestamente, ebrio. La concejal encargada del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, subió personalmente a removerlo de la tarima y a disculparse con el público presente.

“La noticia más hermosa de esto es que voy a regresar al escenario, donde fue el lamentable suceso en el 2019, y la concejal me vuelve a invitar al mismo escenario, en el mismo horario. Ella me va a presentar, vamos a hacer el espectáculo nuevamente y cerrar esa página”, dijo.

Manny Manuel se mostró muy agradecido de poder seguir mejorando y ofreciendo a su público su incomparable voz y su talento.

“Doy gracias al Señor, de verdad que Dios no me abandona. Soy más que bendecido. Te lo digo de verdad, porque sé que no me he portado bien. Yo estoy claro, y reconozco las veces que he caído, las reconozco, levanto la cabeza, me sacudo las rodillas y sigo caminando. Pero lo importante aquí que es que la gente me sigue apoyando, que la gente siga apostando a mí, eso un valor incalculable”.

El Parque Gigante de la Fantasía comienza el 25 de diciembre y se llevará a cabo en los Jardines del Museo del Niño, terminando el 30 de diciembre. El evento contará, además, con la participación de artistas y bandas como Plena Libre, Domingo Quiñones y Don Perignon y su Orquesta.

En el 2024, además, Manny Manuel regresará al Centro de Bellas Artes en Santurce para presentar su espectáculo “Tributo al divo de Juárez”. Esa cita será el 10 de febrero a las 8:00 de la noche.