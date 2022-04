“No hay contrato y menos un acuerdo verbal de seis años. En qué cabeza cabe... eso no tiene sentido”. Así reaccionó hoy el cantante Manny Manuel al conocer que el empresario de la industria de entretenimiento Ricardo Cordero y la firma Color Soul lo demandó por supuesto incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios.

En la demanda radicada en la Sala de Tribunal Superior de Ponce, Cordero reclama el monto de $1,126,000. Según establece la demanda, Cordero tuvo una conversación el 29 de enero de 2021, con el artista y la empresa Color Soul, se suponía estaría a cargo del manejo exclusivo de la carrera artística y producción de eventos.

El merenguero que todavía no ha sido emplazado, se enteró por las redes sociales de la demanda, acción legal que aseguró le sorprendió ya que la última conversación que tuvo con Cordero fue hace dos semanas y media.

En esa conversación, según contó Manny Manuel solo se habló de los detalles del concierto pautado para mayo en honor al “Divo de Juárez”, el fenecido cantante Juan Gabriel y ninguna de las partes llegó a un acuerdo.

PUBLICIDAD

“Cuando Ricardo y yo hablamos este año. Solo hablamos de hacer el ‘booking’ de los conciertos en lo que dilucidábamos un contrato que se iba a firmar y nunca se firmó porque nunca llegamos a un acuerdo. De hecho, el licenciado Roberto Sueiro era quien iba a redactar el acuerdo, pero nunca firmamos nada porque ninguna de las partes nos pusimos de acuerdo. Si no hay un contrato mucho menos un acuerdo verbal de seis años, en qué cabeza cabe eso. Eso no tiene razón”, explicó Cruz Manuel Hernández Santiago, nombre de pila del artista.

El Nuevo Día corroboró que el licenciado Sueiro fue la persona responsable de redactar el contrato a petición de ambas partes, pero el documento nunca se firmó. El abogado confirmó que redactó el contrato y que él se inhibió del proceso.

“La demanda me tomó por sorpresa porque lo menos que esperaba era una carta que me dijera voy hacer esto o una llamada, pero no hubo nada de su parte y me enteró por las redes sociales. Siendo sincero estas cosas no van desenfocarme, al contrario, ahora tengo más fuerzas para echar hacia adelante”, sostuvo el “Rey de corazones” que es representado en este caso por el licenciado Omar Sánchez Pagán.

El artista espera reunirse pronto con su representante legal para ver qué pasos a seguir en respuesta a la demanda.

De acuerdo a la demanda, Cordero estableció que produjo y realizó cinco funciones artísticas siguiendo los términos de un supuesto acuerdo verbal. El artista insistió reiteradamente en sus deseos de cambiar los términos de compensación estipulados para la producción de eventos, los cuales otorgaban un 50% de las ganancias a la parte demandante.

PUBLICIDAD

La demanda establece que Manny Manuel se ha negado a cumplir con sus obligaciones contractuales respecto a la celebración de los eventos que tenía en calendario hasta que Color Soul aceptara unos nuevos términos propuestos por el artista de 49 años. Tanto Color Soul, como Cordero, han rechazado los nuevos términos.

Manny Manuel cumple en la actualidad un proceso y tratamiento de rehabilitación ambulatorio intensivo desde la casa de su madre en Villalba donde debe permanecer hasta el 2023, según lo determinó en el 2021 un juez en el Tribunal de Caguas.

El intérprete estuvo involucrado en dos accidentes automovilísticos el mismo día en diciembre del 2020 por presuntamente conducir bajo estado de embriaguez. Manny Manuel hizo un alegato de culpabilidad y comenzó su tratamiento contra la adicción.

Durante la vigencia de su tratamiento el artista vive con algunas restricciones. Tiene libertad para trabajar, ir al gimnasio, estudiar, asistir a la iglesia, citas médicas y al tribunal.

Ante esta situación sus finanzas se han visto afectadas y reconoció que enfrentar otro pleito legal es “fuerte, pero no me voy a quitar, yo me debo a mis fans y ellos quieren que siga cantando”.

¿Qué va a pasar con el concierto?

Manny Manuel contó a este medio que en la última conversación que tuvo con Cordero en un restaurante en la zona metropolitana hablaron sobre el dinero que le correspondería al artista en relación a los conciertos pautados para el 7 y 8 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Se trata del espectáculo en honor a Juan Gabriel.

PUBLICIDAD

“Sobre el concierto de mayo le dije: ‘dame una cantidad de dinero’. Esa fue mi solicitud dado que no hay acuerdo de nada. Le dije cómprame como artista y me das una cantidad de dinero y él no estuvo de acuerdo. Hubo un silencio y él me contestó ‘el concierto no va’. Contesté: ‘perfecto el concierto no va’. Me paré de la mesa y me fui. Pasaron dos días y me quedé preocupado por Ivonne Class (gerente del Centro de Bellas Artes de Caguas, donde está pautado el mencionado concierto) y el alcalde de Caguas y por Ticketera. Llamé a Ivonne y es ahí cuando me enteró que Ricardo Cordero no tiene licencia de productor y es Ticketera quien aparentemente iba a entrar en sociedad para la producción. No sabía nada de esto. Ahora lo que estamos trabajando para que el evento se pueda realizar y tratar de llegar a un acuerdo para que el show se pueda dar”, detalló el merenguero sin precisar qué tipo de acuerdo se pudiera concretar para realizar el concierto de mayo.

Por lo pronto, el artista continúa con sus ensayos para las funciones para el fin de semana de las madres a pesar del pleito legal que enfrenta y con la esperanza de que pueda presentarse en el escenario de Caguas. El cantante no figura como productor ni socio del evento, sino como talento.

Previo a esta nueva controversia, Manny Manuel canceló sus presentaciones para el 5 de marzo en Fajardo y 26 de marzo en San Germán ante el repunte de casos de COVID-19.

PUBLICIDAD

“Me siento tranquilo dentro de todo, porque esto no va a quitar fuerzas. Sigo haciendo música y quiero seguir cantándole a mi gente”, puntualizó la voz de “Y sé que vas a llorar”.