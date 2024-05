Maripily confirma sus planes con el premio de los $200 mil: “Quiero entrenar a muchas mujeres”

Maripily conoce a una adorable admiradora de cuarto Tierra

Lo perdona, pero no lo quiere de amigo

Además, aclaró que no le interesa tener una amistad con este cantante mexicano. “Yo sufrí tanto por ese hombre. Yo jamás pensé que Lupillo Rivera, el hombre que me demostró ser. Creí que esa plataforma la iba a utilizar de otra manera, pero jamás pensé que, además de ser cantante, actuaba como un pandillero, con tanta agresión verbal en contra de la mujer. Entiendo que es un hombre que le tiene envidia a la mujer exitosa, a la mujer fuerte. Fueron tantas cosas que me dijo él, que en realidad no me interesa tener amistades así. No le guardo rencor, lo perdono, pero no me interesa. Paso la página con él y disfruto el momento que estoy viviendo ahora, en el que quiero llenarme de cosas positivas”, añadió la ganadora absoluta del “reality show”, en cuya transmisión final de tres horas en vivo atrajo a un promedio de 540,000 adultos de 18 a 49 años y dos millones de espectadores en total en su horario de 7:00 a 10:00 p.m., según reportó Nielsen.