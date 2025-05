Maripily Rivera le responde a Aleska Génesis: “Estoy evaluando tomar acciones legales”

Durante su estancia en “La casa de los famosos 4″, Maripily Rivera demostró que es una mujer directa, cualidad que ha sacado a relucir ante los recientes señalamientos de su excompañera del “reality show” Aleska Génesis. A través de un extenso comunicado en sus redes sociales “El Huracán Boricua” respondió a la modelo y aseguró que de seguir sobre esa línea, tomaría acciones legales.

“A la señora Aleska Génesis: Puedo repetirte lo que he dicho de frente sin ocultarme, que no es otra cosa que una parte de lo que se sabe públicamente de ti. Si quieres que hablemos claro, hablemos más claro: Yo no soy como tú, que tiene que vivir colgada de un titular, de una historia negativa distinto cada vez, o de inventar cuentos para mantenerse vigente. Yo no vendo mi dignidad por minutos al aire, ni necesito ensuciar a otros para sonar”, comenzó.

La respuesta viene luego de que Castellanos expresara que Rivera estaría molesta porque, durante su estancia en la cuarta temporada de la competencia de Telemundo, su también excompañero, Lupillo Rivera, no habría hecho caso a sus coqueteos. Algo que la puertorriqueña, negó rotundamente.

“Y te advierto: si sigues cruzando esa línea de las mentiras y las insinuaciones baratas, no solo voy a responderte aquí - ya estoy evaluando tomar acciones legales por decir en una entrevista el pasado domingo 4 de mayo y te cito: ‘Maripily está molesta porque Lupillo no la tomó en cuenta como mujer’”. Y añade: “No solo es una mentira es un ataque personal: es una difamación que busca dañar mi imagen como mujer y como profesional. Es una difamación poco creíble tuya para distraer la audiencia porque del último hombre que me fijaría en la vida sería del señor Rivera”.

Molesta, Rivera concluyó: “Y te dejo esto claro: yo no soy tu contenido. No me uses con tus dos cara para seguir respirando en este medio, porque conmigo se te acabó el ‘show’. A mí no me asustan las palabras de una ex convicta”.

La respuesta de María del Pilar Rivera Borrero, nombre de pila de la empresaria, viene tras el comunicado que Castellanos compartió en sus historias, en donde destaca el conflicto entre ambas el pasado 4 de mayo.

Esa noche, Rivera se habría dirigido a ella con insultos. “Señores Endemol Shine Boomdog. Yo, Génesis Aleska Castellanos Azuaje, que participo como exhabitante en las galas celebradas en las instalaciones de la empresa Endemol Shine Boomdog, para el proyecto “La casa de los famosos All-Stars” y para las cuales firmé un contrato que me impele a comportarme con respeto, decoro y de acuerdo a las buenas costumbres”.

Comunicado publicado por Aleska Génesis.

“El día domingo 4 de mayo del corriente año, fui víctima de insultos, improperios, flagrantes faltas de respeto y amenazas por la también participante de estas galas, María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily, quien rebasó todo límite aceptable al llamarme: prostituta, roba machos, que trabajo con las pantaletas, y ratera, culminado con un grito a viva voz cuestionándole a toda la producción mi participación en las citadas galas”, escribió.

Y agregó: “Parte de los anteriormente mencionados insultos fueron proferidos a viva voz mientras yo me encontraba en un enlace en vivo con el programa de Telemundo “Pica y se extiende”, teniendo que someterme a no reaccionar ante tamaña ofensa durante dicha transmisión y ante la mirada atónita de técnicos y público asistente, quienes atendían impávidos al arranque de furia de la susodicha”.

La venezolana pidió que le sean entregadas las grabaciones para poder pedir la intervención de las autoridades judiciales.