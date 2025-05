“Perfectamente Imperfecta”: Maripily lanza línea exclusiva de brillo de labios

“Estaba con un poquito de desgaste físico, pero asimismo este huracán se levantó, se puso un suerito de vitamina, y aquí estoy con ustedes, presentándoles otro proyecto mío, otro sueño realizado, y siempre para la mujer. Pero esta vez quise hacer algo que nos empoderara más como mujeres. Yo me catalogo como una mujer empoderada, una mujer que se canta, imparable. Siempre he dicho que nosotras las mujeres tratamos de ser perfectas, pero no lo somos”, comenzó la actriz de 47 años.