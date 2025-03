“Tú te crees que con ese estúpido cerebrito de orangután que tienes puedes mover bolitas, puedes mover palitos, estás muy equivocado”, comentó el famoso actor mexicano. Sus expresiones fueron repudiadas por el público televidente, en especial por su amiga y ganadora de la cuarta temporada, la boricua Maripily Rivera, que, aunque reiteró que fueron sacadas de contexto, no apoya el uso de este tipo de insultos.

“Todas las semanas esto va a cambiar y esta semana le tocó a Alfredo Adame. No supo responder, se ha enredado él mismo, parece que perdió la memoria. El público ya no se identifica con él” , comentó Rivera a través de sus historias en Instagram.

“No puedo defender lo indefendible. No me gustó el comentario, es un comentario fuerte. Hay maneras de tú poder decir argumentos sin tener que ofender, como de la manera que yo decía mis argumentos en los posicionamientos sin tener que ofender, porque a mí me ofendieron muchas veces y por eso el público se identificó conmigo”, agregó la empresaria puertorriqueña.