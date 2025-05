Maripily Rivera revela sus favoritos para ganar “La casa de los famosos All-Stars”

“Y lo voy a decir así porque me cansé de que se crean que uno no puede decir (sus favoritos). Mi primer candidato es (Alfredo) Adame , está (Carlos Cruz) ‘Caramelo’ y está todo el cuarto Agua. Esos son los que tienen que ganar porque esos son los que entraron en el primer momento, dieron contenido, se han defendido, han sabido ganar el juego y los identifico como el cuarto Tierra”, reveló María del Pilar Rivera Borrero, nombre de pila de la actriz.

“Ahí el de las estrategias y el más que se sabe el juego se llama Alfredo Adame, que ha jugado con todo el equipo, que ha sabido balancear, que se ha aguantado de muchas situaciones como me hacían a mí llamándolo misógino. Mira, no hablen de misógino, ¿saben por qué? Porque en algún momento de la competencia todos son misóginos. Ahora mismo, por ahí anda el Nacho (Casano) hablando de mí, pero qué habla él cuando en la temporada de él le dijo prostituta a Ivonne Montero, ¿entienden?“, sostuvo.

Paulo “le faltó el respeto”

“Simplemente, le miraba la cara, no estoy pendiente a la mano, ni a mirarle abajo, que después no vayan a decir que estoy mirando otra cosa. Entonces, cuando salí de la casa, dije ‘qué falta de respeto la de este hombre’, porque sí movió la mano. No entiendo por qué ‘La Jefa’ no hizo nada, no lo sancionaron. El público se dio cuenta porque el público sabe y yo dije que era una falta de respeto”, enfatizó.