Maripily versus Zerboni: continúa la guerra por “La casa de los famosos”

La respuesta de Maripily

“Mensajito dirigido a la escre&# pegada en el inodoro, al primer eliminado de la casa y primer finalista que no me supera. No tienes los hue^$ para hablarle de frente a este huracán boricua, tu patrona. Eres un soberbio, prepotente y poco hombre. Mensaje completo lo pueden disfrutar en mi cuenta de Instagram”, adelantó María del Pilar Rivera Borrero, nombre de pila de la puertorriqueña.

“Tý, ni volviendo a nacer vas a poder ser Maripily. Yo soy la insuperable, la patrona, mi amor. Si no me tienes en tu boca, no tienes contenido porque no sabes qué hablar. Tú no tienes ni ejemplo de vida hacia los demás, cuando tu vida sea un ejemplo, entonces habla”, agregó.