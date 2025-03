A pesar de no formar parte de los habitantes de “La casa de los famosos All-Stars” , la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera , continúa siendo tema de conversación en el “reality show” hasta para los famosos que ya han sido eliminados de la competencia de convivencia de Telemundo.

Ante estos señalamientos, el denominado “Huracán boricua” no se quedó callada y arremetió contra Zerboni a través de sus redes sociales.

“Se ha pasado en todas las redes sociales y entrevistas difamándome, diciendo que salió de la casa por mi culpa. Yo hablaba muy bien de él, era una de los favoritos míos, a mí me sorprendió mucho su salida”, comentó Rivera sobre el villano de telenovelas, quien fue el primer finalista de la segunda temporada en 2022.

Tras su inesperada salida luego de una semana de convivencia, el actor ha expresado en múltiples ocasiones que los seguidores de la boricua fueron los encargados de eliminarlo. “La jugada que hagan los fans, y lo que opinen otras personas, yo no tengo control de eso… yo tengo control de lo que yo pueda decir en la gala. Yo soy parcial en la gala los domingos” , agregó la también panelistas del programa especial que se transmite todos los domingos junto a Sergio Mayer y Alicia Machado.

Finalizando, la modelo exhortó al actor a, entre muchas cosas, superar su salida. “Deja tu soberbia, deja de ser argente, hay que aceptar la realidad de las cosas. Sé que es bien difícil ser primer finalista y también ser el primer eliminado, pero lo tienes que aceptar, de tu salida yo no tengo nada que ver. Yo tengo lo que no tienes tú, un público que me apoya. Voto perdido, supera a este huracán boricua”.