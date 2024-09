Marjorie de Sousa se retira implantes mamarios tras sufrir varios síntomas

“Yo comencé desde el 2008 con unas migrañas y una inflamación en mi cara que no sabía de dónde , yo me despertaba y parecía otra persona. Los ojos hinchados como que empecé a darme cuenta... La verdad lo fui dejando por el tiempo, porque fui mamá, por mil cosas”, explicó.

En ese sentido, afirmó que después de tener a su hijo algunos síntomas empeoraron, e incluso durante una grabación “perdí la versión” y aunque se sometía a chequeos en la vista, no encontraba respuesta.

Además del brote que aparecía en su cuello “el tema respiratorio continúo, me la pasaba enferma a cada rato, me volví alérgica a todo y yo no era alérgica, ahorita estoy con una vacuna por tres años”.