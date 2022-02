La exreina de belleza Brenda Robles se sumó a la lista de mujeres que han acudido al quirófano para remover sus implantes mamarios preocupadas por su salud.

Robles optó por la remoción de los implantes de seno, luego de 13 años en busca de mejorar su calidad de vida, según contó en un video que publicó esta semana en sus redes sociales, tras salir de la cirugía.

La ex Miss Universe Puerto Rico alegó que desde hace casi diez años había presentado un deterioro en su salud con varios síntomas que pudiesen estar asociados con lo que se denomina como la enfermedad por implantes mamarios o “breast implant illness” (BII, por sus siglas en inglés), que no tiene base científica.

La madre y abuela compartió sus vivencias y aclaró que aunque la condición no tiene un diagnóstico oficial, ella entiende que todos sus percances de salud estaban relacionados a los implantes de senos. Lo mismo hizo la presentadora y actriz puertorriqueña Giselle Blondet, quien se removió en enero de este año sus implantes mamarios para tener una mejor calidad de vida.

“Van a ver una Brenda Robles sin tetas, yo estaba enferma. Nunca hablé de esto porque necesitaba conocer del proceso. Clínicamente no es un diagnóstico, pero existe lo que se le conoce como la enfermedad por implante mamarios o en inglés “breast implant illness”. Hay mujeres que tienen mucha suerte y el implante no les produce nada. En mi caso soy una de las cientos de miles de mujeres que el implante le da síntomas y lo triste del caso es que como no conocen de esto -como me pasó a mí- por los pasados 11 años, porque vine a saber hace dos años de la enfermedad, uno piensa que es que se está poniendo viejo o cosas nuevas que están naciendo”, explicó Robles a horas después de salir de la operación.

La exmodelo narró varios de los síntomas que pudieran estar relacionados a la condición.

Algunas mujeres que dicen haber padecido la condición manifiestan que su estado de salud empeoró y que se han sentido mejor después de quitarse los implantes. Varios de los síntomas han aparecido en cualquier momento después de la cirugía, en el caso de otras, los desarrollan años después.

Robles aseguró que ella tiene “el 70% de los síntomas comunes” que han manifestado mujeres que alegan tener la enfermedad por implantes mamarios.

Según precisó, experimentó alergias tópicas, incontinencia urinaria, zumbido en los oídos (Tinnitus), pérdida de visión, ataques de pánico, ansiedad, insomnio e inflamación en las coyunturas, entre otras cosas.

Sostuvo que hasta en ocasiones sentía que no podía respirar profundo.

En el video, Robles contó que fue gracias a la modelo puertorriqueña Vanessa De Roide, que comenzó a buscar información al respecto. Hacer su relato le provocó llanto y dijo que lo grabó para que el mensaje llegue a otras mujeres que pudieran estar padeciendo lo mismo.

Al igual que De Roide, la actriz y presentadora mexicana Alejandra Espinoza, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2012 y Blondet se removieron sus implantes mamarios por alegar padecer de la enfermedad.

/ Alejandra Espinoza narró en diciembre pasado a El Nuevo Día que tuvo que someterse a la cirugía de quitarse los implantes porque un seno se "me había encapsulado y estaba teniendo problemas con el otro". Luego de la operación expresó sentirse muy bien de salud. (Javier J. Freytes)

La actriz y presentadora puertorriqueña Giselle Blondet reveló que se sometería a remover sus implantes para mejorar su salud y espera que cuando “ya no tenga esos objetos extraños” desaparezcan sus dolores y pueda tener una mejor calidad de vida. (Suministrada)

La boricua Vanessa De Roide, Nuestra Belleza Latina en el 2012, también presentó problemas de salud por muchos años y en el 2020 le dijo adiós a los implantes. (Instagram)

La famosa actriz Nicole Kidman se retiró los implantes de senos por miedo a una sustancia tóxica en su cuerpo. (The Associated Press)

Victoria Beckham deseó regresar a la forma natural de sus senos, luego de haberse operado en su juventud. (Foto: WGSN)

La actriz Tori Spelling también tuvo percances de salud con sus senos luego de sus embarazos, por lo que decidió quitarse los implantes. (Archivo)

La maquillista puertorriqueña Yanira Giselle decidió eliminarse sus implantes y desde entonces su salud mejoró. (Captura/ Instagram) (Suministrada)

Hay dos tipos de implantes mamarios aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés): rellenos de solución salina y rellenos de gel de silicona. Ambos tipos tienen una cubierta exterior de silicona.

Robles exhortó a que las mujeres se orienten con sus respectivos médicos.