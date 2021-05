Luego de que la cantante urbana Ivy Queen ayer publicara un meme que se viralizó en el que se burlaban de su transformación física y encontró el momento idóneo para llevar un mensaje, esta mañana la esposa de Miguel Cotto, Melissa Guzmán lanzó un reto en apoyo a la artista, autodenominada “La Caballota”.

Y es que la empresaria expresó que se siente identificada por atravesar la misma experiencia. Por eso, invitó a que otras personas publiquen sus fotos del antes y después para demostrar su evolución.

“Me identifico totalmente con @ivyqueendiva también fui víctima de memes y críticas. Así, quien me lee, si te ves igual que hace 20, 30 años atrás pues te cuento que no has evolucionado en lo absoluto. Si has evolucionado, pon tu foto de antes y después”, dice la publicación a través de su cuenta de Instagram.

Ante la publicación de Melissa, quien tiene 278 mil seguidores en Instagram, Ivy Queen le respondió: “Yo recuerdo muy bien cómo barrían el suelo con esos comentarios despectivos. Por eso es que una se cansa de abusos verbales de parte de gente sin visión. Una agarra un impulso y comienza a tomar las riendas y a hacer sus planes desde ahorrar dinero trabajando, el gym, en mi caso también dermatólogos por lo afectada de acné que tenía mi cara, el cigarrillo que NO me convenía, y buscar un pasatiempo que me beneficiara, el mío fue LEER libros de grandes historias y superación (no todo es Dinero)”, dijo la cantante del género urbano.

Asimismo, la artista, quien dice ser “la presión del bloque” trajo en su comentario la experiencia vivida también por la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López.

“Ser mamá es, fue y será el combustible más importante y sagrado para mi!Las veces que la tristeza me agobia mirar a mi hija es lo suficiente para reiniciarme. Como me sonríe y me dice: te amo. Y todas las veces que me sentí despreciada fueron combustible también para cansarme de atropellos injustos que yo NO merecía. Siento alegría por Adamari López quien la gente le dio más palo de lengua que una piñata y se hartó de Odio. Debemos de entender que aún nosotras tomando el control y haciendo lo pertinente; Aquellos que están putrefactos de odio como quiera seguirán buscando atajos para llegar con el delivery de veneno. Pero Ya una está curada de espanto y ellos viviendo del martirio, viviendo como lechones la vida sin salud ni conciencia que eligieron, y seguirán Siendo PARÁSITOS vitalicios y nosotras FLORECIENDO SABROSAS!!!😘😘😘😘”, culminó la intérprete de “La vida es así”.

De igual modo, la publicación de Melissa ya cuenta con cientos de comentarios en apoyo.