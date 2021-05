Así como las redes sociales les sirven a los artistas como enlace directo con sus seguidores para compartir sus alegrías, sus últimos sencillos, darle promoción a sus nuevos proyectos, lanzamientos y hasta asuntos personales, a través de esos mismos medios reciben ataques y burlas, como lo fue un meme que se publicó dedicado a la cantante urbana Ivy Queen.

Sin embargo, la misma artista aprovechó esta tarde para, en su propia cuenta de Instagram, publicar la foto en la que salen dos imágenes de ella junto a una frase despectiva. De este modo, despotricó contra quienes se burlan mientras afirmaba que la mejor decisión en su vida fue “quererse”. La intérprete aprovechó para enviar un consejo a otras mujeres.

“Payaso tú que me hiciste este meme: Nadie merece que conviertan su transformación en chiste y burlas. Nadie debe incitar a la mofa e insultos para ganar atención y seguidores en las redes sociales. Tapé tu nombre porque mientras tú obtienes ‘shares’ de parásitos compatibles con tú putrefacción emocional. Yo posteo el mismo meme con orgullo. Porque la mejor decisión de mi vida fue quererme, convertirme en madre, dejar de fumar cigarrillos, ir a dermatólogos, clínicas de estéticas, buscar ayuda de profesionales y tomar el control de mi vida puedo gritarle al mundo que este mujeron no se dejó ni se dejará caminar por encima jamás”, publicó la cantante, quien además ha usado sus redes para levantar su voz acerca de la violencia de género.

“Mientras tú me llamas: Maric... yo me autodenomino como: La presión del Bloque. Así me quiero... saludable, atractiva, maravillosa, próspera y feliz. Ciela, no le des a nadie el poder de arruinarte un momento que decidiste regalarte, haz hecho mucho por llegar hasta aquí. Tú corazón escucha todo lo que tú mente le dice. Procura abonarte apropiadamente siempre”, culminó la comunicación de la artista, quien el pasado mes de abril fue parte de un grupo de intérpretes para presentar el concierto virtual Urban Divas United.

De inmediato la publicación contó con reacciones de apoyo y comentarios de sus seguidores y de personalidades como Millie Corretjer, Leslie Grace, Chesca, Jacky Fontánez, Natalia Rivera, Izma y Lynette Chico, entre otros, quienes le expresaron palabras llenas de elogio y aliento.