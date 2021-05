La cantante Ivy Queen nuevamente mostró su solidaridad con el movimiento feminista ayer, a través de un poema que publicó, en su página de Instagram, y que conmovió a sus seguidores por sus versos emotivos y contundentes.

Se trata de una pieza audiovisual titulada “A oscuras”, en la que la artista recita unos versos sobre una relación desigual mientras se contempla angustiada en un baño oscuro.

“Déjame a oscuras, si no vas a ser mi luz. Porque la luz te la llevaste, y no puedo ser igual que tú. Soy responsable de salvarme, y poco a poco, levantarme. Cuando era niña, no dijeron lo difícil que es desenamorarse. Déjame a oscuras”, susurra la oriunda de Añasco, acompañada por el sonido de un piano.

Los visuales de la producción estuvieron a cargo del director Juan David Restrepo, y la música de acompañamiento, de Jorge “Jorgie” Milliano.

La Diva de la música urbana exhortó a que las mujeres reconozcan las señales de alerta dentro de una relación y que, a pesar del amor, es posible experimentar momentos que ponen sus vidas en peligro.

“Una mujer enamorada a veces se ciega hasta quedarse a oscuras. Mujer, sé tu propia luz al final del túnel. A veces aprendes a sonreír justo cuando se te acaban las lágrimas. NI UNA MÁS, NI UNA MENOS!!”, escribió en el calce de la publicación.

A pesar de que la pieza ha resonado con sus seguidores, según la intérprete, no obtuvo una recepción positiva cuando originalmente la presentó a varios colegas en la industria de la música y el entretenimiento.

“Me dijeron que estaba fuera de tiempo, que tenía que escribir perreos, que tenía que escribir otra cosa. Que ya todo el mundo estaba envuelto en otro flow, y que escribir cosas profundas no iba a acaparar la atención de las personas. Para mí fue una ofensa muy cabrona, muy fuerte, muy dura”, relató en una serie de Instagram Stories.

La artista explicó que, toda su vida, ha escrito tanto sus propias historias como las de otras y que muchísimas personas se han identificado con sus letras a lo largo de su carrera. Aunque no tenía intención de publicar el poema, se percató de que era el momento indicado y pertinente para compartirlo.

“Guardo esa canción por todas las pendejadas que me dijeron un día cuando la presenté. Entonces, al leer los comentarios debajo del vídeo, los mensajes que me están enviando por DM, los corazones que me están dejando, me tengo que tomar este momento para agradecerles [...] Soy una mujer muy emocional, pero de temple, porque no me he dejado caminar por encima”, relató Ivy Queen, cuyo nombre de pila es Martha Ivelisse Pesante Rodríguez.

Del mismo modo, comparó la recepción con la alegría que le brinda su hija. “Jamás pensé que algo que compuse un día, y no valoraron, hoy está teniendo una repercusión y un recibimiento bonito”, dijo agradecida.

“Hay gente tan parásito que es capaz de devaluar el trabajo que hace otro, y hasta ponerle fecha de vencimiento. [...] El arte no tiene fecha de vencimiento, no tiene edad. Cuando una canción se aloja en el corazón de una persona, de ahí no sale. Yo prefiero alojarme en millones de corazones que me quieran realmente, porque eso no se compra. El amor de la gente no me lo pueden quitar. [...] El respeto me lo he ganado”, puntualizó.

En días recientes, Ivy Queen exigió justicia por las mujeres que han sido víctimas de violencia a manos de agresores ante los recientes asesinatos de las jóvenes Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas.

La cantante conocida como “La Caballota” tildó el actual estado de emergencia como “un momento extremo, inescrupuloso y, sobre todo, asqueante”. Asimismo, exhortó al gobierno y a los hombres a romper con los ciclos de violencia y parar de perpetuar conductas abusivas hacia las mujeres.

“Ciela, si él minimiza tus sentimientos, ahí no era. Si te hace sentir insegura, ahí tampoco era. Si te hace sentir mal con tu cuerpo, ahí no era. Si te toca con golpes y no caricias, ahí no era, ciela, no te aferres a lo que no funciona”, explicó la artista, quien se ha destacado por cantar temas feministas tales como “Quiero bailar”, “Que lloren”, y “Como mujer”.